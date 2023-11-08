Рекордный гонорар за выступление на новогодних праздниках: Пугачева возвращается на сцену

Российская звезда Алла Пугачева окончила выступать с концертами еще в 2019 году. С тех пор встречались единичные музыкальные проекты Примадонны, которые можно сосчитать по пальцам одной руки.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Но российские СМИ распространяют слухи о том, что сейчас Пугачева приняла решение вернуться на сцену, чтобы заработать в период новогодних праздников. При этом за один концерт Примадонны, кроме дополнительных расходов, нужно оплатить 500 тыс. долларов (в 2020 году стоимость ее выступления составила 350 тыс. долларов).

Продюсеры звезды уже ищут для певицы сессионных музыкантов, готовят новый райдер и программу концерта.

Сделать заказ на вожделенное выступление Примадонны теперь возможно в любую страну мира, но охотнее всего она будет выступать на Кипре или в Дубае. Еще отмечают, что Алла Пугачева может вернуться выступить в РФ, однако должны быть соблюдены условия жесткой секретности — организатор должен позаботиться о строгой конфиденциальности, изъять у слушателей мобильные телефоны и поручиться, что информация о выступлении не попадет в СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева вернулась в Россию . Известная советская и российская певица Алла Пугачева, вместе со своим мужем и детьми покинувшая Россию с началом масштабного вторжения в Украину, приехала в РФ. Об этом гневно заявили прокремлевские росСМИ, паблики и телеграмм-каналы.

Сторонники Путина и его войны в Украине уже обратились к главе Следственного комитета РФ Бастрыкину и министру МВД Колокольцеву с требованием проверить Пугачеву, в последнее время проживавшую в Израиле, по административной статье "Публичная оскорбление в Интернете". Их возмутили публикации "Примадонны", в которых она называла русских холопами и рабами.

