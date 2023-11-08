logo

BTC/USD

35867.75

ETH/USD

1892.55

LTC/USD

73.65

USD/UAH

37.40

EUR/UAH

40.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Рекордный гонорар за выступление на новогодних праздниках: Пугачева возвращается на сцену
commentss НОВОСТИ Все новости

Рекордный гонорар за выступление на новогодних праздниках: Пугачева возвращается на сцену

Пугачева вроде бы решила быстро заработать несколько миллионов на новогодних корпоративах.

8 ноября 2023, 22:55
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Российская звезда Алла Пугачева окончила выступать с концертами еще в 2019 году. С тех пор встречались единичные музыкальные проекты Примадонны, которые можно сосчитать по пальцам одной руки.

Рекордный гонорар за выступление на новогодних праздниках: Пугачева возвращается на сцену

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Но российские СМИ распространяют слухи о том, что сейчас Пугачева приняла решение вернуться на сцену, чтобы заработать в период новогодних праздников. При этом за один концерт Примадонны, кроме дополнительных расходов, нужно оплатить 500 тыс. долларов (в 2020 году стоимость ее выступления составила 350 тыс. долларов).


Продюсеры звезды уже ищут для певицы сессионных музыкантов, готовят новый райдер и программу концерта.

Сделать заказ на вожделенное выступление Примадонны теперь возможно в любую страну мира, но охотнее всего она будет выступать на Кипре или в Дубае. Еще отмечают, что Алла Пугачева может вернуться выступить в РФ, однако должны быть соблюдены условия жесткой секретности — организатор должен позаботиться о строгой конфиденциальности, изъять у слушателей мобильные телефоны и поручиться, что информация о выступлении не попадет в СМИ.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Пугачева вернулась в Россию . Известная советская и российская певица Алла Пугачева, вместе со своим мужем и детьми покинувшая Россию с началом масштабного вторжения в Украину, приехала в РФ. Об этом гневно заявили прокремлевские росСМИ, паблики и телеграмм-каналы.

Сторонники Путина и его войны в Украине уже обратились к главе Следственного комитета РФ Бастрыкину и министру МВД Колокольцеву с требованием проверить Пугачеву, в последнее время проживавшую в Израиле, по административной статье "Публичная оскорбление в Интернете". Их возмутили публикации "Примадонны", в которых она называла русских холопами и рабами.
 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/breakingmash/49207
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!