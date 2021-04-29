Рэпер Моргенштерн больше не будет давать концерты в Украине: причина

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Вечканова Елена
Украинским
поклонникам рэп-творчества российского исполнителя Моргенштерна пора готовить
деньги на зарубежные концерты своего кумира. С 28 апреля 2021 года артисту официально
запрещен въезд на территорию Украины, сообщают в Службе безопасности Украины.
Рэпер Моргенштерн отныне в черном списке артистов. Фото из открытых источников
Отныне Моргенштерн вместе с другими 180 представителями культурной сферы считается угрозой для национальной безопасности Украины. Представители Минкульта внесли артиста в так называемый "черный список".
Сообщение о "невъездности" российского исполнителя в СБУ дополнили оригинальным хэштегом #нехайщастить.
Напомним, ранее рэпер анонсировал несколько летних концертов в нашей стране. При этом Моргенштерн высказывал предосторожности насчет вероятной поездки в Украину.
Вместо справки. Рэпер Morgenshtern (настоящее имя — Алишер Тагирович Валеев) родился 17 февраля 1998 года в Уфе, РФ. Имеет опыт работы композитором, битмейкером и даже телепродюсером. Неоднократно попадал в скандалы, в том числе дважды обвинялся в плагиате.
Интересно, что в
апреле этого года Моргенштерн уже попадал в скандал, связанный с
украинским государством. Билеты на его июньский концерт стали главным призом в
розыгрыше одного из столичных университетов.
Следует отметить, что многие студенты были возмущены подобным конкурсом. По их мнению, разыгрывать билеты на концерт представителя страны-агрессора не правильно со стороны высшего учебного заведения.
Порталу "Комментарии" разобраться в ситуации помогли компетентные эксперты. Некоторые их них считают, что таким образом в университете
пытались пропиарить ВУЗ.
Также
напомним, что относительно недавно против выступления Моргенштерна
высказывались и украинские пользователи Twitter. Патриотически
настроенный сегмент соцсетей сразу отреагировал на возможную
организацию концертов певца в Киеве, Харькове и Запорожье.
Назвав рэпера "дерьмом собачьим",
пользователи быстро создали соответствующий хэштег, который стал популярным за считанные часы. Больше деталей можно отыскать в нашем материале.
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