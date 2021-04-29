Рэпер Моргенштерн больше не будет давать концерты в Украине: причина

Украинским поклонникам рэп-творчества российского исполнителя Моргенштерна пора готовить деньги на зарубежные концерты своего кумира. С 28 апреля 2021 года артисту официально запрещен въезд на территорию Украины, сообщают в Службе безопасности Украины.



Рэпер Моргенштерн отныне в черном списке артистов. Фото из открытых источников

Отныне Моргенштерн вместе с другими 180 представителями культурной сферы считается угрозой для национальной безопасности Украины. Представители Минкульта внесли артиста в так называемый "черный список".

Сообщение о "невъездности" российского исполнителя в СБУ дополнили оригинальным хэштегом #нехайщастить.

Напомним, ранее рэпер анонсировал несколько летних концертов в нашей стране. При этом Моргенштерн высказывал предосторожности насчет вероятной поездки в Украину.

Вместо справки. Рэпер Morgenshtern (настоящее имя — Алишер Тагирович Валеев) родился 17 февраля 1998 года в Уфе, РФ. Имеет опыт работы композитором, битмейкером и даже телепродюсером. Неоднократно попадал в скандалы, в том числе дважды обвинялся в плагиате.



Интересно, что в апреле этого года Моргенштерн уже попадал в скандал, связанный с украинским государством. Билеты на его июньский концерт стали главным призом в розыгрыше одного из столичных университетов.



Следует отметить, что многие студенты были возмущены подобным конкурсом. По их мнению, разыгрывать билеты на концерт представителя страны-агрессора не правильно со стороны высшего учебного заведения.

Порталу "Комментарии" разобраться в ситуации помогли компетентные эксперты. Некоторые их них считают, что таким образом в университете пытались пропиарить ВУЗ.

Также напомним, что относительно недавно против выступления Моргенштерна высказывались и украинские пользователи Twitter. Патриотически настроенный сегмент соцсетей сразу отреагировал на возможную организацию концертов певца в Киеве, Харькове и Запорожье.

Назвав рэпера "дерьмом собачьим", пользователи быстро создали соответствующий хэштег, который стал популярным за считанные часы. Больше деталей можно отыскать в нашем материале.



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