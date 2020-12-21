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Главная Новости Звезды скандал «Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна
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«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна

Соответствующий хэштег с бранью в адрес российского артиста несколько дней находился в трендах украинского сегмента Twitter

сегодня, 16:30
Автор:

Вечканова Елена

#моргенштернлайнопсяче (#моргенштерндерьмособачье) — именно таким хэштегом соцсети (особенно Twitter) встретили новость об июньских концертах российского рэпера Моргенштерна в Украине. О возможности приобрести билеты на выступление объявили несколько специализированных сайтов, в частности Kontramarka.

«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна

Фото из свободных источников

Патриотически настроенный сегмент соцсетей сразу отреагировал на возможную организацию концертов певца в Киеве, Харькове и Запорожье. Назвав рэпера "дерьмом собачьим", пользователи быстро создали соответствующий хэштег, что стал популярным за считанные часы.

«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 2

Имя Моргенштерна не один год всплывает среди скандалов в разных странах. Так, после трагического пожара в Одесском колледже зимой 2019 года рэпер откровенно высмеял объявленный в городе траур непосредственно во время выступления в ночном клубе. Позже Моргенштерн негативно отозвался о политических беспорядках в Беларуси, заявив, что ему плевать на происходящее там. Когда на концерте сторонники попытались скандировать "Жыве Беларусь!", очевидно надеясь на поддержку кумира, тот в довольно жесткой форме попросил их закрыть рот.

«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 3
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 4
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 5
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 6
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 7
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 8
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 9
«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 10

Одна из пользовательниц Twitter, поддерживая хэштег, рассказала о собственном опыте посещения концерта Моргенштерна. Воспоминания девушки о фестивале Kyiv Vibe City 2019 впечатляют: запрещенная пиротехника, употребление алкоголя и марихуаны, резня во время слэма в толпе.

"После кучи проблем с входом [...] было приятно оказаться в помещении с относительно неплохой атмосферой. Она такой и оставалась, пока не началось выступление Морґенштерна. Даже распитие алкогольных напитков, принесенных снаружи, было запрещено. Это не помешало фанбазе Моргенштерна пронести кучу запрещенного законом говна", — пишет юзерка с ником арстоція знову п'яничка.


Довольно много людей в соцсетях даже не слышали о Моргенштерне. Но после появления бранного хэштега те, кто "в теме", знакомят других с причинами недовольства украинцев.


Между тем некоторые из пользователей Twitter пользуются возможностью популяризировать украинский музыкальный контент.

"Лучше ознакомьтесь с нашими певцами и поддержите их!" — призывает твиттерская зволіклива, размещая несколько постеров с анонсами концертов отечественных артистов.

«Дерьмо собачье»: соцсети отреагировали на анонс выступления рэпера Моргенштерна - фото 11

Между тем в Государственной пограничной службе отметили, что Моргенштерна обязательно проверят перед въездом в Украину. Если окажется, что он, как и большинство ру-исполнителей, давал концерты в оккупированном Крыму, ни выступать, ни просто посетить Украину рэпер не сможет.

Справка. Рэпер Morgenshtern (настоящее имя — Алишер Тагирович Валеев) родился 17 февраля 1998 года в Уфе, РФ. Имеет опыт работы композитором, битмейкером и даже телепродюсером. Неоднократно попадал в скандалы, в том числе дважды обвинялся в плагиате.

Впрочем, несмотря на довольно значительное количество негатива в адрес Моргенштерна, численность поклонников творчества рэпера в Украине впечатляет. Так, в 2020 году его клип на совместную песню с исполнителем Элджей занял шестое место отечественного YouTube-рейтинга, о чем ранее сообщали "Комментарии".

Также на портале можно узнать, за кого выходит замуж известная певица Ариана Гранде.


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