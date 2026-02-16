Скандальная певица Maruv , после начала полномасштабной войны продолжившая сотрудничество с россиянами, решила напомнить о своем украинском происхождении и записала песню на украинском языке. Фрагмент композиции она обнародовала в TikTok, после чего столкнулась с волной критики соотечественников.

Певица Maruv (фото из открытых источников)

В новой работе артистка использовала в вокале и тексте отсылающие к украинскому фольклору мотивы. Судя по опубликованному аудиоотрывку, композиция будет называться "Казала".

"Мать моя мне говорила: не распускай ты, доченька, косы. Любовь это и еще забава, потом будут из глаз твоих росы", — поет Maruv.

Впрочем, подобный творческий эксперимент украинская аудитория не оценила. Под видео певицы пользователи оставили многочисленные комментарии, в которых отмечалось, что интерес к украинскому языку и родине появился слишком поздно после его решения работать в стране-агрессоре.

"Мой сон при температуре 39,9".

"А что произошло? А как же "матушка земля" и все такое…".

"Трек классный, но мне кажется, что уже поздно".

"Язык вспомнила".

"Не забывайте, кто она такая и выбор сделала в чью пользу".

"Домой хочет? Да, оно так, рано или поздно все захотят обратно...".

"Зачем? А где Киркоров?"

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что певица Анна Asti , предавшая Украину и уехавшая в террористическую РФ, неожиданно серьезно заболела. По сообщениям пропагандистских росСМИ, артистка находится в столь тяжелом состоянии, что не может подняться с постели. Черная полоса для предательства продолжается. Недавно ей удалось попасть в масштабное телевизионное шоу "Голос" на одном из федеральных каналов России. Однако непосредственно перед стартом съемок состояние здоровья певицы резко ухудшилось, из-за чего пришлось срочно остановить процесс. Поэтому Asti фактически подставила около 300 человек — трех наставников, примерно 120 участников и большую съемочную команду.