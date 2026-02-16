Вирішила перевзутися: скандальна співачка, яка втікла з країни, заспівала українською

Скандальна співачка Maruv, яка після початку повномасштабної війни продовжила співпрацю з росіянами, вирішила нагадати про своє українське походження та записала пісню українською мовою. Фрагмент композиції вона оприлюднила у TikTok, після чого зіткнулася з хвилею критики від співвітчизників.

Співачка Maruv (фото з відкритих джерел)

У новій роботі артистка використала у вокалі та тексті мотиви, що відсилають до українського фольклору. Судячи з опублікованого аудіоуривка, композиція матиме назву "Казала".

"Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси", — співає Maruv.

Втім, такий творчий експеримент українська аудиторія не оцінила. Під відео співачки користувачі залишили численні коментарі, в яких зазначали, що інтерес до української мови та батьківщини з’явився надто пізно після її рішення працювати в країні-агресорі.

"Мій сон при температурі 39,9".

"А що сталося? А як же "матушка земля" і все таке…".

"Трек класний, але мені здається, що вже запізно".

"Мову згадала".

"Не забувайте, хто вона така і вибір зробила в чию користь".

"Додому хоче? Та, воно так, рано чи пізно всі захочуть назад...".

"Нащо? А де Киркоров?".

