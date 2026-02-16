Вирішила перевзутися: скандальна співачка, яка втікла з країни, заспівала українською

Рубрики
Лиля Воробьева
Скандальна співачка Maruv, яка після початку повномасштабної війни продовжила співпрацю з росіянами, вирішила нагадати про своє українське походження та записала пісню українською мовою. Фрагмент композиції вона оприлюднила у TikTok, після чого зіткнулася з хвилею критики від співвітчизників.
Співачка Maruv (фото з відкритих джерел)
У новій роботі артистка використала у вокалі та тексті мотиви, що відсилають до українського фольклору. Судячи з опублікованого аудіоуривка, композиція матиме назву "Казала".
"Мати моя мені казала: не розпускай ти, доню, коси. Любов то та іще забава, потім будуть з очей твоїх роси", — співає Maruv.
Втім, такий творчий експеримент українська аудиторія не оцінила. Під відео співачки користувачі залишили численні коментарі, в яких зазначали, що інтерес до української мови та батьківщини з’явився надто пізно після її рішення працювати в країні-агресорі.
"Мій сон при температурі 39,9".
"А що сталося? А як же "матушка земля" і все таке…".
"Трек класний, але мені здається, що вже запізно".
"Мову згадала".
"Не забувайте, хто вона така і вибір зробила в чию користь".
"Додому хоче? Та, воно так, рано чи пізно всі захочуть назад...".
"Нащо? А де Киркоров?".
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що співачка Анна Asti, яка зрадила Україну та виїхала до терористичної РФ, несподівано серйозно захворіла. За повідомленнями пропагандистських росЗМІ, артистка перебуває у настільки важкому стані, що не може піднятися з ліжка. Чорна смуга для зрадниці триває. Нещодавно їй вдалося потрапити до масштабного телевізійного шоу "Голос" на одному з федеральних каналів Росії. Проте безпосередньо перед стартом зйомок стан здоров’я співачки різко погіршився, через що процес довелося терміново зупинити. Через це Asti фактично підставила близько 300 людей — трьох наставників, приблизно 120 учасників та велику знімальну команду.