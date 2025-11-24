Российская певица Лариса Долина, которая раньше гордилась своими одесскими корнями, а впоследствии открыто поддержала агрессивную политику Кремля, оказалась в центре судебного процесса из-за денег, которые она передала мошенникам после продажи квартиры. Перед этим на ее странице появилось сообщение, якобы артистка продала жилье, чтобы "поддержать Азов и извиниться перед Украиной". Позже Долина заявила, что ее аккаунт сломали.

Лариса Долина (фото из открытых источников)

В суд певица прибыла на черном авто в сопровождении помощников и отказалась отвечать на вопросы журналистов. После завершения заседания она покинула здание из-за черного выхода, не дав ни одного комментария, пишут российские СМИ. Долина настаивала, что стала жертвой "утонченной и спланированной аферы", которую якобы организовали украинцы. Однако на скамье подсудимых оказались граждане России из Казани, Йошкар-Олы и Тольятти.

В попытке вернуть деньги певица прибегла к радикальным шагам и согласилась пройти психиатрическую экспертизу. По ее результатам, в момент заключения соглашения путинистка находилась в "психически нестабильном состоянии" — она постоянно плакала, нервничала и "не могла в полной мере осознавать свои действия".

В то же время, по логике адвокатов, в этом "нестабильном" состоянии Долина умудрилась выступить с концертом в Кремле. В то же время, как они утверждают, покупательница квартиры должна потребовать справку о состоянии психического здоровья артистки. Несмотря на противоречия, суд принял решение вернуть квартиру исполнительнице.

Лариса Долина является активной сторонницей вторжения РФ в Украину и политики Кремля. Она неоднократно публично поддерживала так называемую "СВО", участвовала в концертах для российских военных и выступала на оккупированных украинских территориях, в том числе на Донбассе. Из-за своей позиции она внесена в санкционные списки Украины.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что 28 сентября прошло прощание с российским пропагандистом Тиграном Кеосаяном. Во время церемонии внимание привлекло не только эмоциональное поведение его вдовы, поклонницы войны против Украины Маргариты Симоньян, но и выход из шоу-бизнеса и известная пропагандистка "русского мира" Лариса Долина.

В сети распространилось видео, снятое на похоронах. На нем певица, несмотря на ноги, резко пошла вперед и врезалась в фотографа. Муж нечаянно толкнул артистку, из-за чего она чуть не потеряла равновесие.

