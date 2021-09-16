Рианна сверкнула голой попой на улице и нарвалась на бурю критики

33-летняя знаменитость после бала Met Gala шла вместе со своим возлюбленным, рэпером ASAP Rocky на вечеринку в откровенном наряде. Исполнительница попала в кадр папарацци, когда была одета в прозрачный наряд черного цвета. Через юбку и футболку просвечивалось белье такого же цвета. Когда звезда обернулась, все увидели ее черные стринги. Фото и комментарии появились на Daily Mail.

Рианна, фото из открытых источников

Рианна дополнила свой образ босоножками на каблуках, головным убором с отделкой в виде страз, клатчем и многими серебристыми украшениями: кольцами, браслетами, серьгами, колье.

Ночью к ней присоединился бойфренд ASAP Rocky. Рэпер держал ее за руку, когда они проталкивались мимо зрителей за пределами нью-йоркской площадки.

Среди других гостей мероприятия были эпатажная дочь Мадонны Лурдес Леон, к которой присоединился таинственный мужчина, рэперы Chance и Lil Baby, Бруклин Бекхэм и его невеста-актриса Никола Пельц.

Читатели раскритиковали внешний вид артистки в комментариях.

"Она выглядит ужасно, я ожидал от нее гораздо большего. Чем больше денег она зарабатывает, тем хуже одевается", "Было бы проще не надевать юбку", "Показывать свою задницу теперь элегантно?", "Просто мусор", "Отвратительный образ", — написали юзеры.

Напомним, эффектная американская певица и дизайнер Рианна решила поддержать ЛГБТ-сообщество пикантными снимками. Звезда опубликовала серию фото в нижнем белье собственного бренда SavagexFenty. Так, 33-летняя Рианна позировала на кровати в черной футболке, полупрозрачных трусиках с радужным принтом и чулках с радужной резинкой. Образ дополнили многочисленные бусы и браслеты. Жаркие кадры артистка показала на своей странице в Instagram.



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