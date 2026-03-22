Риз Уизерспун - 50: как сегодня выглядит оскароносная актриса (ФОТО)

Риз Уизерспун. Фото: The Pioneer Woman

22 марта американская актриса и продюсер Риз Уизерспун празднует свои 50 лет. Звезда Голливуда, лауреат премий "Оскар", "Золотой глобус" и "Эмми" подвела итоги разных этапов своей жизни и поделилась личными размышлениями с поклонниками.

По случаю юбилея Риз Уизерспун опубликовала в соцсетях серию фотографий, где показала, как менялась в 20, 30, 40 и 50 лет. В сообщении она поблагодарила жизнь за опыт и возможности, которые сформировали ее как человека и профессионалку.

"В воскресенье мне исполняется 50, и я невольно вспоминаю годы, которые сформировали меня такой, какой я сегодня. Чувствую благодарность", — написала актриса.

Риз Уизерспун призналась, что в 20 лет переживала первые испытания славой, работала почти без отдыха и только училась совмещать карьеру и личную жизнь. Именно тогда она сыграла роли в фильмах "Жестокие намерения" и "Выборы", а затем получила мировое признание благодаря ленте "Переступить границу", за которую была награждена "Оскаром".

Как пишет Визерспун, в 30 лет она начала активно заниматься продюсированием и создавать истории о сильных женщинах. Переломным моментом в карьере она называет проекты "Дикая" и сериал "Большая маленькая ложь".

Сегодня актриса возглавляет медиакомпанию Hello Sunshine и продолжает работать над новыми проектами. В последние годы она активно снимается в популярном сериале "Утреннее шоу".

Подводя итоги своего 50-летнего юбилея, Уизерспун заявила, что имеет еще много планов.

"Еще так много нужно сделать, и я с нетерпением жду всего этого. Больше историй, которые можно рассказать, больше женщин, за которых можно болеть, и больше способов продолжать учиться и развиваться", — подытожила Уизерспун.

