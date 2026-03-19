Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО)

19 березня 71 рік виповнюється легендарному американському актору Брюсу Віллісу. Він став символом епохи голлівудських бойовиків 1990-х і початку 2000-х років. Попри завершення кар’єри через серйозну хворобу, ім’я актора й досі залишається одним із найвідоміших у світовому кіно.

Світову популярність Брюс Вілліс здобув завдяки ролі детектива Джона Макклейна у франшизі "Міцний горішок". Його герой суттєво змінив уявлення про персонажів бойовиків. На відміну від традиційних "супергероїв" із надлюдською силою у стилі Шварценеггера чи Сталлонеа, Макклейн був звичайною людиною: іронічною, вразливою і здатною перемагати лише завдяки кмітливості та витривалості.

Кар’єра актора почалася ще у 1980-х роках, коли він отримав головну роль у популярному телесеріалі "Місячне сяйво". Згодом Вілліс знявся більш ніж у сотні фільмів, серед яких культові стрічки "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво" та "Шосте чуття".

У 2022 році Брюс Вілліс офіційно завершив кар’єру після того, як у нього діагностували лобно-скроневу деменцію. Це рідкісне неврологічне захворювання, яке впливає на мовлення та когнітивні функції.

Попри складний стан здоров’я, родина актора регулярно ділиться його новими фотографіями. Нещодавно папараці зафіксували Брюса Вілліса під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом із доглядальником. Також новими сімейними фото поділилася його колишня дружина, акторка Демі Мур.

