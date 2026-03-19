logo_ukra

BTC/USD

69972

ETH/USD

2160.47

USD/UAH

43.9

EUR/UAH

50.52

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО)

Брюс Вілліс святкує 71-й день народження. Як виглядає культовий актор після завершення кар’єри у кіно.

19 березня 2026, 10:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

19 березня 71 рік виповнюється легендарному американському актору Брюсу Віллісу. Він став символом епохи голлівудських бойовиків 1990-х і початку 2000-х років. Попри завершення кар’єри через серйозну хворобу, ім’я актора й досі залишається одним із найвідоміших у світовому кіно.

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО)

Брюс Вілліс. Фото з відкритих джерел

Світову популярність Брюс Вілліс здобув завдяки ролі детектива Джона Макклейна у франшизі "Міцний горішок". Його герой суттєво змінив уявлення про персонажів бойовиків. На відміну від традиційних "супергероїв" із надлюдською силою у стилі Шварценеггера чи Сталлонеа, Макклейн був звичайною людиною: іронічною, вразливою і здатною перемагати лише завдяки кмітливості та витривалості.

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО) - фото 2

Брюс Вілліс у ролі Джона Макклейна з фільму "Міцний горішок"

Кар’єра актора почалася ще у 1980-х роках, коли він отримав головну роль у популярному телесеріалі "Місячне сяйво". Згодом Вілліс знявся більш ніж у сотні фільмів, серед яких культові стрічки "П’ятий елемент", "Кримінальне чтиво" та "Шосте чуття".

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО) - фото 2

Брюс Вілліс у фільмі "П’ятий елемент"

У 2022 році Брюс Вілліс офіційно завершив кар’єру після того, як у нього діагностували лобно-скроневу деменцію. Це рідкісне неврологічне захворювання, яке впливає на мовлення та когнітивні функції.

Попри складний стан здоров’я, родина актора регулярно ділиться його новими фотографіями. Нещодавно папараці зафіксували Брюса Вілліса під час прогулянки в Лос-Анджелесі разом із доглядальником. Також новими сімейними фото поділилася його колишня дружина, акторка Демі Мур.

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО) - фото 2

Брюс Вілліс на прогулянці з доглядальником

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО) - фото 2

Демі Мур та Брюс Вілліс

Брюсу Віллісу - 71 рік: як сьогодні виглядає культовий актор (ФОТО) - фото 2

Брюс Вілліс з родиною

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про нову інформацію про здоров'я Вілліса: у нього анозогнозія.

Також "Коментарі" писали, що шанувальники Брюса Вілліса шоковані, дізнавшись справжнє ім'я актора.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини