logo
Русский Українська

BTC/USD

39655.52

ETH/USD

2289.57

LTC/USD

137.51

USD/UAH

27.05

EUR/UAH

32.10

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Звезды персона Риз Уизерспун поделилась редким кадром с мужем (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Риз Уизерспун поделилась редким кадром с мужем (ФОТО)

Известная американская актриса Риз Уизерспун показала поклонникам редкую фотографию, на которой позирует вместе с мужем

сегодня, 13:55
Автор:

Светлана Шкурупий

45-летняя красотка, звезда фильмов "Блондинка в законе" и "Значит, война" Риз Уизерспун трогательно поздравила своего супруга Джима Тота с днем рождения и опубликовала с ним красивую фотографию.

Риз Уизерспун поделилась редким кадром с мужем (ФОТО)

Риз Уизерспун / @reesewitherspoon

На своей странице в Instagram актриса написала, что ее муж очень страстный, любознательный и прекрасный. Риз перечислила любимые увлечения Джима и написала, что никто так не любит семью и друзей как он.

Свою публикацию она дополнила романтическим снимком, на котором вместе с супругом видит на фоне морского пейзажа. Пара счастливо улыбается и обнимает друг друга.

Риз Уизерспун поделилась редким кадром с мужем (ФОТО) - фото 2

За сутки пост актрисы собрал более 640 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников: "Какая милая фотография", "С днем рождения Джима! Люблю вас двоих так сильно", "Моя любимая пара", "С Днем Рождения, Джей Ти! Вы двое выглядите такими счастливыми", "Вы такая красивая пара. С днем рождения твоего муженька".

Отметим, что между Риз Уизерспун и Джимом Тотом – 6-летняя разница в возрасте, но они вместе уже 10 лет и воспитывают сына Теннеси. У актрисы еще от предыдущего брака есть дочь Ава и сын Дикон.

Напомним, что в апреле 2021 года в сети начали ходить слухи о том, что Риз Уизерспун и Джим Тот на грани развода. Инсайдеры говорили, что отношения звездной пары поддались серьезной проверке во время карантинных ограничений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда американской комедии "Блондинка в законе" и телесериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун рассказала, что предпочитает на завтрак и поделилась с поклонниками фирменнымрецептом зеленого смузи.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обусуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ