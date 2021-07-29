Риз Уизерспун поделилась редким кадром с мужем (ФОТО)

BTC/USD
39655.52
ETH/USD
2289.57
LTC/USD
137.51
USD/UAH
27.05
EUR/UAH
32.10
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
45-летняя
красотка, звезда фильмов "Блондинка в законе" и "Значит, война" Риз Уизерспун
трогательно поздравила своего супруга Джима Тота с днем рождения и опубликовала
с ним красивую фотографию.
Риз Уизерспун / @reesewitherspoon
На
своей странице в Instagram актриса
написала, что ее муж очень страстный, любознательный и прекрасный. Риз перечислила
любимые увлечения Джима и написала, что никто так не любит семью и друзей как
он.
Свою публикацию она дополнила романтическим снимком, на котором вместе с супругом видит на фоне морского пейзажа. Пара счастливо улыбается и обнимает друг друга.
За
сутки пост актрисы собрал более 640 тысяч лайков и множество комментариев от
поклонников: "Какая милая фотография", "С днем рождения Джима! Люблю вас двоих
так сильно", "Моя любимая пара", "С Днем Рождения, Джей Ти! Вы двое
выглядите такими счастливыми", "Вы такая красивая пара. С днем рождения
твоего муженька".
Отметим, что между Риз Уизерспун и Джимом Тотом – 6-летняя разница в возрасте, но они вместе уже 10 лет и воспитывают сына Теннеси. У актрисы еще от предыдущего брака есть дочь Ава и сын Дикон.
Напомним,
что в апреле 2021 года в сети начали ходить слухи о том, что Риз Уизерспун и
Джим Тот на грани развода. Инсайдеры говорили, что отношения звездной пары поддались
серьезной проверке во время карантинных ограничений.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда американской
комедии "Блондинка в законе" и телесериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун
рассказала, что предпочитает на завтрак и поделилась с поклонниками фирменнымрецептом зеленого смузи.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости