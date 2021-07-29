Риз Уизерспун поделилась редким кадром с мужем (ФОТО)

45-летняя красотка, звезда фильмов "Блондинка в законе" и "Значит, война" Риз Уизерспун трогательно поздравила своего супруга Джима Тота с днем рождения и опубликовала с ним красивую фотографию.

Риз Уизерспун / @reesewitherspoon

На своей странице в Instagram актриса написала, что ее муж очень страстный, любознательный и прекрасный. Риз перечислила любимые увлечения Джима и написала, что никто так не любит семью и друзей как он.

Свою публикацию она дополнила романтическим снимком, на котором вместе с супругом видит на фоне морского пейзажа. Пара счастливо улыбается и обнимает друг друга.





За сутки пост актрисы собрал более 640 тысяч лайков и множество комментариев от поклонников: "Какая милая фотография", "С днем рождения Джима! Люблю вас двоих так сильно", "Моя любимая пара", "С Днем Рождения, Джей Ти! Вы двое выглядите такими счастливыми", "Вы такая красивая пара. С днем рождения твоего муженька".

Отметим, что между Риз Уизерспун и Джимом Тотом – 6-летняя разница в возрасте, но они вместе уже 10 лет и воспитывают сына Теннеси. У актрисы еще от предыдущего брака есть дочь Ава и сын Дикон.

Напомним, что в апреле 2021 года в сети начали ходить слухи о том, что Риз Уизерспун и Джим Тот на грани развода. Инсайдеры говорили, что отношения звездной пары поддались серьезной проверке во время карантинных ограничений.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что популярная актриса, звезда американской комедии "Блондинка в законе" и телесериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун рассказала, что предпочитает на завтрак и поделилась с поклонниками фирменнымрецептом зеленого смузи.

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