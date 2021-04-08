Ходят слухи: Риз Уизерспун на грани развода после 10 лет брака

Похоже, карантин негативно отразился на взаимоотношениях 45-летней голливудской актрисы, звезды сериала "Утреннее шоу" Риз Уизерспун и ее супруга Джима Тота. Поговаривают, что их брак трещит по швам.

Риз Уизерспун и Джим Тот / Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Инсайдеры говорят, что в семье актрисы сейчас большие сложности, но от полного краха в отношениях их спасает то, что Риз вернулась к съемкам драматического сериала "Утреннее шоу" и сейчас меньше времени проводит дома.

Слухи о проблемах в семье голливудской актрисы начались со статьи в журнале Life & Style. Источник сообщал, что Риз Уизерспун и Джим Тот дошли до "критической точки" и им стало сложно находится даже в одной комнате. Вполне вероятно, что отношения поддались серьезной проверке во время карантинных ограничений. Но сейчас стало легче, поскольку актриса вернулась на работу.

Также поговаривают, что причиной ссор в звездной семье стало то, что Джим из-за пандемии потерял работу. Звезде "Блондинки в законе" не нравится, что он ничем не занимается, поскольку она не "терпит лени" и подталкивает супруга найти себе другое прибыльное занятие. Источник отметил, что в этом плане у актрисы высокие требования и ее супругу сложно им соответствовать.

К слову, Риз Уизерспун вышла замуж за агента Джима Тота в марте 2011 года и родила ему сына Теннесси Джеймса Тота. От предыдущих отношений у 45-летней актрисы есть дочь Ава и сын Дикон.

Напомним, что в феврале 2021 года украинская телеведущая Соломия Витвицкая шокировала новостью о разводе.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что звезда сериала "Академия Амбрелла" Элиот Пейд, которая недавно сменила пол, разводится с женой.

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