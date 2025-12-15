Адвокат семьи Яниса Тиммы Маргарита Гаврилова, которая и дальше ведет борьбу против его бывшей жены — певицы-изменницы Анны Седоковой, сообщила важную информацию.

Анна Седокова (фото из открытых источников)

Как пишут российские пропагандистские ресурсы, юристу в конце концов удалось добиться передачи мобильных телефонов Яниса Тиммы, который покончил с собой в день рождения певицы-предательницы в прошлом году.

"Ну что, уважаемые, пятница — пора отдыхать! Давайте я поделюсь новостью, и будем отдыхать. Нам вернули телефоны гражданина Яниса Тимма! Телефоны сегодня раскрыл специалист, будем на следующей неделе изучать содержимое, если таковое имеет место быть! Вдовицы приготовиться", — заявила адвокат.

Отметим, что представитель семьи покойного спортсмена Маргарита Гаврилова продолжает юридическое противостояние с Анной Седоковой. Семья пытается получить право распоряжаться имуществом умершего Яниса Тиммы. Родители баскетболиста убеждены, что наследство должно перейти его сыну от первого брака с Саней Ошей – Кристиану.

Родные и поклонники латвийского спортсмена настаивают на том, что Седокова незаконно завладела имуществом своего бывшего супруга.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что с певица Анна Седокова , которая после нескольких месяцев тишины вернулась в публичное пространство после самоубийства своего третьего мужа — латвийского баскетболиста Яниса Тиммы, якобы пользовалась сомнительными схемами, чтобы получить его имущество.

Как отмечают российские пропагандистские ресурсы, ситуацию рассказала юрист Маргарита Грачева. Выяснилось, что брачный договор супругов был заключен в США. Опираясь на этот документ, Седокова после смерти спортсмена продала все его квартиры и присвоить полученные от продажи средства, не оставив родственникам Тиммы ни одной доли.

