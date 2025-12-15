Адвокатка родини Яніса Тімми Маргарита Гаврилова, яка й надалі веде боротьбу проти його колишньої дружини — співачки-зрадниці Анни Сєдокової, повідомила важливу інформацію.

Анна Сєдокова (фото з відкритих джерел)

Як пишуть російські пропагандистські ресурси, юристці зрештою вдалося домогтися передачі мобільних телефонів Яніса Тімми, який наклав на себе руки в день народження співачки-зрадниці торік.

"Ну що, шановні, п'ятниця — пора відпочивати! Давайте я поділюся новиною, і будемо відпочивати. Нам повернули телефони громадянина Яніса Тімма! Телефони сьогодні розкрив фахівець, будемо наступного тижня вивчати вміст, якщо такий має місце бути! Вдовиці приготуватися", — заявила адвокатка.

Зазначимо, що представниця родини покійного спортсмена Маргарита Гаврилова продовжує юридичне протистояння з Анною Сєдоковою. Родина намагається отримати право розпоряджатися майном померлого Яніса Тімми. Батьки баскетболіста переконані, що спадщина має перейти його синові від першого шлюбу з Санею Ошею — Крістіану.

Рідні та шанувальники латвійського спортсмена наполягають на тому, що Сєдокова незаконно заволоділа майном свого колишнього чоловіка.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те що співачка Анна Сєдокова, яка після кількох місяців тиші повернулася у публічний простір після самогубства свого третього чоловіка — латвійського баскетболіста Яніса Тімми, нібито користувалася сумнівними схемами, щоб отримати його майно.

Як зазначають російські пропагандистські ресурси, про ситуацію розповіла юрист Маргарита Грачова. З'ясувалося, що шлюбний договір подружжя був укладений у США. Спираючись на цей документ, Сєдокова після смерті спортсмена продала всі його квартири та привласнила отримані від продажу кошти, не залишивши родичам Тімми жодної частки.

