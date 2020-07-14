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Роковая Шерон Стоун показала, как выглядит без макияжа

Голливудская актриса Шерон Стоун в возрасте 62-х лет выставила смелое фото

сегодня, 04:15
Автор:

Екатерина Белоброва
Роковая Шерон Стоун показала, как выглядит без макияжа

Голливудская звезда и сексапильная актриса Голивуда Шерон Стоун в возрасте 62-х лет удивила своих фанатов образом без макияжа. Свое селфи знаменитость выставила на своем официальном сайте.

Сейчас у актрисы натуральные волосы с сединой, с которой она пока даже не пытается бороться, однако выглядит при этом естественно.

Многие задавались вопросом: прибегала ли актриса к помощи пластических хирургов. Оказывается, что Шерон Стоун задумывалась над этим, но так и не решилась ни на одну операцию. О своей внешности она говорит так: "Честно говоря, я считаю, что старение – это искусство, в котором несовершенства становятся сексуальными”.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский продюсер и музыкант Потап рассказал, как его вдохновляет супруга и коллега по сцене Настя Каменских.

"Моя супруга, сказала: "Я мечтаю получить "Grammy". А я думаю: "Боже, ну какой "Grammy"? Как до него достать? Ну, невозможно это!". Но она сейчас работает над достижением своей цели" - отметил артист.

Потап рассказал, что сейчас у Каменских огромные успехи за границей, на латиноамериканском рынке, в Индии, в Турции, и это суперуспешный интернешнл кейс, наверное, один из первых в Украине. Этот труд приносит ей деньги, славу и приближает к своей цели.


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