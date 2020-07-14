Роковая Шерон Стоун показала, как выглядит без макияжа

Язык
BTC/USD
9232.40
ETH/USD
239.49
LTC/USD
43.78
USD/UAH
27.25
EUR/UAH
30.87
RUB/UAH
0.39
Екатерина Белоброва
Голливудская звезда и сексапильная актриса Голивуда Шерон Стоун в возрасте 62-х лет удивила своих фанатов образом без макияжа. Свое селфи знаменитость выставила на своем официальном сайте.
Сейчас у актрисы натуральные волосы с сединой, с которой она пока даже не пытается бороться, однако выглядит при этом естественно.
Многие задавались вопросом: прибегала ли актриса к помощи пластических хирургов. Оказывается, что Шерон Стоун задумывалась над этим, но так и не решилась ни на одну операцию. О своей внешности она говорит так: "Честно говоря, я считаю, что старение – это искусство, в котором несовершенства становятся сексуальными”.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что известный украинский продюсер и музыкант Потап рассказал, как его вдохновляет супруга и коллега по сцене Настя Каменских.
"Моя супруга, сказала: "Я мечтаю получить "Grammy". А я думаю: "Боже, ну какой "Grammy"? Как до него достать? Ну, невозможно это!". Но она сейчас работает над достижением своей цели" - отметил артист.
Потап рассказал, что сейчас у Каменских огромные успехи за границей, на латиноамериканском рынке, в Индии, в Турции, и это суперуспешный интернешнл кейс, наверное, один из первых в Украине. Этот труд приносит ей деньги, славу и приближает к своей цели.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости