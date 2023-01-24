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"Россия меня защищает": певица из Украины впервые заговорила о войне

Повалий приняла сторону диктатора Путина

24 января 2023, 23:30
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Автор:

Лиля Воробьева

Теперь исполнительница с РФ, которая родилась в Украине, Таисия Повалий, высказалась, чтобы поддержать главу РФ Владимира Путина и  заявила, что он освободит мир от нацизма.

"Россия меня защищает": певица из Украины впервые заговорила о войне

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы представителей сайта "Дни.ру", певица отметила, что должна быть там, где есть правда. Правдивая позиция, как выразилась предательница, в России. Повалий дальше высказывает свою позицию, применяя пропагандистские нарративы и сказала, что очень ждет того, чтобы Украина смогла выйти из зомбированного состояния.

"Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала пришествия времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба", — отметила когда-то  украинская певица.

Еще Повалий сказала, что РФ как государство-агрессор ее защищает и считает, что эта война, по ее мнению, спасение не только для нее, но и для всей Украины.

"Владимир Путин для меня – это тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", — завершила Повалий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине отреагировали на выступление Повалий в России, где она спела "Красную руту". Выступая в РФ, Таисия Повалий во время концертной программы пела любимую в Украине песню "Червона рута". Такое циничное исполнение не осталось без реакции общественности – об этом высказалась ведущая ТВ Маша Ефросинина.



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