Теперь исполнительница с РФ, которая родилась в Украине, Таисия Повалий, высказалась, чтобы поддержать главу РФ Владимира Путина и заявила, что он освободит мир от нацизма.

Таисия Повалий (фото из открытых источников)

Отвечая на вопросы представителей сайта "Дни.ру", певица отметила, что должна быть там, где есть правда. Правдивая позиция, как выразилась предательница, в России. Повалий дальше высказывает свою позицию, применяя пропагандистские нарративы и сказала, что очень ждет того, чтобы Украина смогла выйти из зомбированного состояния.

"Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей... Я ждала пришествия времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба", — отметила когда-то украинская певица.

Еще Повалий сказала, что РФ как государство-агрессор ее защищает и считает, что эта война, по ее мнению, спасение не только для нее, но и для всей Украины.

"Владимир Путин для меня – это тот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма, с которым я столкнулась напрямую. Это его историческая миссия, на мой взгляд", — завершила Повалий.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Украине отреагировали на выступление Повалий в России, где она спела "Красную руту". Выступая в РФ, Таисия Повалий во время концертной программы пела любимую в Украине песню "Червона рута". Такое циничное исполнение не осталось без реакции общественности – об этом высказалась ведущая ТВ Маша Ефросинина.

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