Россияне дерутся в истерике: заработки Пугачевой не дают покоя пропагандистам Кремля

Российская певица Алла Пугачева, отказавшаяся от жизни в террористической России, вызвала волну негодования среди россиян.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

По сообщениям прокремлевских СМИ, конфликт возник из-за того, что Примадонна, проживая за границей, получает пенсию в размере 67 тысяч рублей (около 35 000 гривен). Это в три раза превышает средние выплаты для обычных пенсионеров в России.

"Простые люди, узнав о пенсии Примадонны, впали в ярость", — пишут пропагандисты.

Три года назад Алла Пугачева уехала из РФ, однако продолжает получать значительную пенсию на родине.

В частности, сообщают, что исполнительница пользуется надбавками за звание Народной артистки СССР, является лауреаткой Госпремии РФ и награждена орденом "За заслуги перед Отчизной" II, III и IV степени.

Даже с учетом этих выплат, говорится в публикациях, этих денег бывает недостаточно, чтобы покрыть коммунальные расходы в "зажиточной" России. В собственности звезды — элитная квартира в центре Москвы, два земельных участка и особняк на Истре.

Реакция граждан оказалась резкой: люди возмущаются тем, что певица давно не проживает в ведущей войне стране. "Она еще и гражданка Израиля. С двойным гражданством получает привилегии со всех сторон", "Не живет в России больше трех лет — до свидания, пенсия в России!", "Эта наша ей милостыня! Пусть радуется и ядом своим захлебывается от злобы!", "Ей все равно на операции таких денег не хватит". цитирует издание возмущенных россиян.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в РФ "взялись" за детей Пугачевой . Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией страны-агрессора РФ Виталий Бородин высказался о возможном лишении российского гражданства детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина, открыто осуждающих войну России против Украины.

На своей странице в соцсетях Бородин заявил, что наследники Пугачевой могут не подтвердить гражданство.

"12-летние близнецы Елизавета и Гарри могут остаться без российских паспортов. В их свидетельствах о рождении отсутствуют отметки о гражданстве РФ, ставшие обязательными после переезда семьи в Израиль. Теперь для подтверждения гражданства детей Аллы Пугачевой и Максиму Галкину необходимо обратиться либо в МВД в России," — сообщили в МВД. СМИ.

