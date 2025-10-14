Росіяни б'ються в істериці: заробітки Пугачової не дають спокою пропагандистам Кремля

Російська співачка Алла Пугачова, яка відмовилася від життя в терористичній Росії, викликала хвилю обурення серед росіян.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями прокремлівських ЗМІ, конфлікт виник через те, що Примадонна, мешкаючи за кордоном, отримує пенсію в розмірі 67 тисяч рублів (приблизно 35 000 гривень). Це втричі перевищує середні виплати для звичайних пенсіонерів у Росії.

"Прості люди, дізнавшись про пенсію Примадонни, впали в лють", — пишуть пропагандисти.

Три роки тому Алла Пугачова виїхала з РФ, однак продовжує отримувати значну пенсію на батьківщині.

Зокрема, повідомляють, що виконавиця користується надбавками за почесне звання Народної артистки СРСР, є лауреаткою Держпремії РФ та нагороджена орденом "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступеня.

Навіть із врахуванням цих виплат, мовиться у публікаціях, цих грошей буває недостатньо, аби покрити комунальні витрати в "заможній" Росії. У власності зірки — елітна квартира в центрі Москви, дві земельні ділянки та особняк на Істрі.

Реакція громадян виявилась різкою: люди обурюються тим, що співачка давно не проживає в країні, яка веде війну. "Вона ще й громадянка Ізраїлю. З подвійним громадянством отримує привілеї з усіх боків", "Не живе в Росії більше трьох років — до побачення, пенсія в Росії!", "Ця наша їй милостиня! Нехай радіє і отрутою своєю захлинається від злоби!", "Їй все одно на операції таких грошей не вистачить", "Позбавити всього. Нехай живе на чужині", — цитує видання обурених росіян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у РФ "взялися" за дітей Пугачової. Голова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією країни-агресора РФ Віталій Бородін висловився щодо можливого позбавлення російського громадянства дітей Алли Пугачової та Максима Галкіна, які відкрито засуджують війну Росії проти України.

На своїй сторінці у соцмережах Бородін заявив, що спадкоємцям Пугачової можуть не підтвердити громадянство.

"12-річні двійнята Єлизавета і Гаррі можуть залишитися без російських паспортів. У їхніх свідоцтвах про народження відсутні позначки про громадянство РФ, які стали обов’язковими після переїзду сім’ї до Ізраїлю. Тепер для підтвердження громадянства дітей Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну необхідно звернутися або до МВС у Росії, або до консульства РФ за кордоном", — повідомили російські ЗМІ.

