logo_ukra

BTC/USD

112635

ETH/USD

4109.17

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.24

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Зірки персона Росіяни б'ються в істериці: заробітки Пугачової не дають спокою пропагандистам Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни б'ються в істериці: заробітки Пугачової не дають спокою пропагандистам Кремля

Росіяни розгнівалися через те, що Алла Пугачова отримує пенсію в Росії.

14 жовтня 2025, 23:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Російська співачка Алла Пугачова, яка відмовилася від життя в терористичній Росії, викликала хвилю обурення серед росіян.

Росіяни б'ються в істериці: заробітки Пугачової не дають спокою пропагандистам Кремля

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

За повідомленнями прокремлівських ЗМІ, конфлікт виник через те, що Примадонна, мешкаючи за кордоном, отримує пенсію в розмірі 67 тисяч рублів (приблизно 35 000 гривень). Це втричі перевищує середні виплати для звичайних пенсіонерів у Росії.

"Прості люди, дізнавшись про пенсію Примадонни, впали в лють", — пишуть пропагандисти.

Три роки тому Алла Пугачова виїхала з РФ, однак продовжує отримувати значну пенсію на батьківщині.

Зокрема, повідомляють, що виконавиця користується надбавками за почесне звання Народної артистки СРСР, є лауреаткою Держпремії РФ та нагороджена орденом "За заслуги перед Вітчизною" II, III і IV ступеня.

Навіть із врахуванням цих виплат, мовиться у публікаціях, цих грошей буває недостатньо, аби покрити комунальні витрати в "заможній" Росії. У власності зірки — елітна квартира в центрі Москви, дві земельні ділянки та особняк на Істрі.

Реакція громадян виявилась різкою: люди обурюються тим, що співачка давно не проживає в країні, яка веде війну. "Вона ще й громадянка Ізраїлю. З подвійним громадянством отримує привілеї з усіх боків", "Не живе в Росії більше трьох років — до побачення, пенсія в Росії!", "Ця наша їй милостиня! Нехай радіє і отрутою своєю захлинається від злоби!", "Їй все одно на операції таких грошей не вистачить", "Позбавити всього. Нехай живе на чужині", — цитує видання обурених росіян.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у РФ "взялися" за дітей ПугачовоїГолова Федерального проєкту з безпеки та боротьби з корупцією країни-агресора РФ Віталій Бородін висловився щодо можливого позбавлення російського громадянства дітей Алли Пугачової та Максима Галкіна, які відкрито засуджують війну Росії проти України.

 На своїй сторінці у соцмережах Бородін заявив, що спадкоємцям Пугачової можуть не підтвердити громадянство.

"12-річні двійнята Єлизавета і Гаррі можуть залишитися без російських паспортів. У їхніх свідоцтвах про народження відсутні позначки про громадянство РФ, які стали обов’язковими після переїзду сім’ї до Ізраїлю. Тепер для підтвердження громадянства дітей Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну необхідно звернутися або до МВС у Росії, або до консульства РФ за кордоном", — повідомили російські ЗМІ.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини