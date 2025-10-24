Россияне продолжают свою месть Пугачевой: что сделали на этот раз

Российской певице Алле Пугачевой, которая открыто осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и находится на Кипре, заморозили пенсию в России.

Алла Пугачева (фото из открытых источников)

Как сообщают российские медиа, артистка больше не получает выплат — их заморозили после ее отъезда в Израиль.

"Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года проживающим за пределами России пенсионерам нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности", — сообщили росСМИ.

Ранее появлялась информация, что певица якобы переводит пенсию из РФ на иностранные счета, однако эти сообщения оказались ложными.

Чтобы возобновить выплаты, артистке необходимо приехать в Россию и обратиться в пенсионный фонд или записаться на прием к российскому консулу, чтобы подтвердить, что она жива.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , осуждающая жестокое террористическое вторжение России в Украину, ежемесячно получает в России пенсию в размере 750 долларов, которую переводит за границу. По данным российских пропагандистских СМИ, эти средства артистка накапливает и хранит в банке.

"Алла Пугачева продолжает получать доходы в России в виде процентов от банковских вкладов. Ежемесячно она получает более 105 тысяч рублей пенсии, включающая компенсацию за звание народной артистки (41 995 рублей), доплату за орден (29 тысяч рублей) и другие федеральные надбавки. СМИ.

Стоит отметить, что одна из ее транзакций составила 300 тысяч долларов. Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей переехала из России в Израиль. Она откровенно осуждает агрессивную политику Кремля и даже просила признать себя иностранным агентом, как и ее мужа Максима Галкина. Ранее в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Пугачевой из-за ее интервью проекту "Скажи Гордеевой".

