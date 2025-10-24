Россияне продолжают свою месть Пугачевой: что сделали на этот раз

Рубрики
Лиля Воробьева
Российской певице Алле Пугачевой, которая открыто осуждает террористическое вторжение РФ в Украину и находится на Кипре, заморозили пенсию в России.
Алла Пугачева (фото из открытых источников)
Как сообщают российские медиа, артистка больше не получает выплат — их заморозили после ее отъезда в Израиль.
Ранее появлялась информация, что певица якобы переводит пенсию из РФ на иностранные счета, однако эти сообщения оказались ложными.
Чтобы возобновить выплаты, артистке необходимо приехать в Россию и обратиться в пенсионный фонд или записаться на прием к российскому консулу, чтобы подтвердить, что она жива.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Алла Пугачева , осуждающая жестокое террористическое вторжение России в Украину, ежемесячно получает в России пенсию в размере 750 долларов, которую переводит за границу. По данным российских пропагандистских СМИ, эти средства артистка накапливает и хранит в банке.
Стоит отметить, что одна из ее транзакций составила 300 тысяч долларов. Еще в начале полномасштабной войны в Украине Пугачева вместе с семьей переехала из России в Израиль. Она откровенно осуждает агрессивную политику Кремля и даже просила признать себя иностранным агентом, как и ее мужа Максима Галкина. Ранее в России адвокат Александр Трещев подал иск в суд против Пугачевой из-за ее интервью проекту "Скажи Гордеевой".