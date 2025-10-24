Росіяни продовжують свою помсту Пугачовій: що зробили цього разу

Російській співачці Аллі Пугачовій, яка відкрито засуджує терористичне вторгнення РФ в Україну та нині перебуває на Кіпрі, заморозили пенсію в Росії.

Алла Пугачова (фото з відкритих джерел)

Як повідомляють російські медіа, артистка більше не отримує виплат — їх заморозили після її від’їзду до Ізраїлю.

"Зараз Алла Пугачова не отримує пенсію, оскільки з 2023 року пенсіонерам, які проживають за межами Росії, потрібно раз на рік підтверджувати факт своєї життєздатності", — повідомили росЗМІ.

Раніше з’являлася інформація, що співачка нібито переводить пенсію з РФ на іноземні рахунки, проте ці повідомлення виявилися неправдивими.

Щоб відновити виплати, артистці необхідно приїхати до Росії та звернутися до пенсійного фонду або записатися на прийом до російського консула, щоб підтвердити, що вона жива.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Алла Пугачова, яка засуджує жорстоке терористичне вторгнення Росії в Україну, щомісяця отримує в Росії пенсію в розмірі 750 доларів, яку переказує за кордон. За даними російських пропагандистських ЗМІ, ці кошти артистка накопичує і зберігає в банку.

"Алла Пугачова продовжує отримувати доходи в Росії у вигляді відсотків від банківських вкладів. Щомісяця вона отримує понад 105 тисяч рублів пенсії, що включає компенсацію за звання народної артистки (41 995 рублів), доплату за орден (29 тисяч рублів) та інші федеральні надбавки. Загалом за рік сума перевищує 1,2 мільйона рублів", – повідомляють російські ЗМІ.

Варто зазначити, що одна з її транзакцій становила 300 тисяч доларів. Ще на початку повномасштабної війни в Україні Пугачова разом із сім’єю переїхала з Росії до Ізраїлю. Вона відкрито засуджує агресивну політику Кремля і навіть просила визнати себе іноземним агентом, як і її чоловіка Максима Галкіна. Раніше в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти Пугачової через її інтерв’ю проєкту "Скажи Гордєєвій".

