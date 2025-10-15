Пугачова жорстко підставила владу у Кремлі: деталі шокують

Російська співачка Алла Пугачова, яка засуджує жорстоке терористичне вторгнення Росії в Україну, щомісяця отримує в Росії пенсію в розмірі 750 доларів, яку переказує за кордон. За даними російських пропагандистських ЗМІ, ці кошти артистка накопичує і зберігає в банку.

Фото: з відкритих джерел

"Алла Пугачова продовжує отримувати доходи в Росії у вигляді відсотків від банківських вкладів. Щомісяця вона отримує понад 105 тисяч рублів пенсії, що включає компенсацію за звання народної артистки (41 995 рублів), доплату за орден (29 тисяч рублів) та інші федеральні надбавки. Загалом за рік сума перевищує 1,2 мільйона рублів", – повідомляють російські ЗМІ.

Варто зазначити, що одна з її транзакцій становила 300 тисяч доларів.

Ще на початку повномасштабної війни в Україні Пугачова разом із сім’єю переїхала з Росії до Ізраїлю. Вона відкрито засуджує агресивну політику Кремля і навіть просила визнати себе іноземним агентом, як і її чоловіка Максима Галкіна.

Раніше в Росії адвокат Олександр Трещев подав позов до суду проти Пугачової через її інтерв’ю проєкту "Скажи Гордєєвій". За даними джерел, від співачки, яка виїхала з країни, вимагають стягнути 1,5 мільярда рублів (приблизно 750 мільйонів гривень) за висловлювання на підтримку першого президента Чеченської Республіки Ічкерія Джохара Дудаєва.

Нещодавно Максим Галкін поділився свіжим фото з Аллою Пугачовою. На знімку пара виглядала дуже щасливою: Максим усміхався, а Примадонна вразила свіжістю обличчя.

