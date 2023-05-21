Российская кулинарная блогерша с позором и скандалом покинула Россию: какая причина

Ведущая российского телевидения нарвалась на непредсказуемый хейт. Это связано с прежними выпусками кулинарных передач, где россиянка, выставляя себя опытным мастер-шефом, готовила, не столь уж аппетитные блюда. К примеру, у Высоцкой каждый раз еда постоянно подгорала или выглядела не совсем аппетитно.

Юлия Высоцкая (фото из открытых источников)

В социальных сетях россияне массово распространяли отрывки из шоу "Едим дома", за какие знаменитости теперь стыдно.

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19 мая появилась информация, что супруга российского режиссера Андрея Кончаловского покинула территорию России. Об этом сообщает один из пропагандистских Telegram-каналов "Светские хроники".

"Юлия Высоцкая улетела из России на фоне травли в сети из-за кулинарных неудач. Популярная телеведущая не выдержала шквал критики из-за неудачных блюд и покинул Россию. Женщина считает несправедливым такое отношение к себе", — информируют "Светские хроники".

К слову, в последнее время Высоцкая не очень активно работала на телевидении. Карьера знаменитости, как телеведущей со временем начала идти на убыль. Говорят, что это произошло после ДТП в 2013 году, когда там была пострадавшей дочь Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского.

Долгое время Юлия Высоцкая совсем не появлялась на публике, лишь потом иногда могла радовать фолловеров своим явлением на людях.

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