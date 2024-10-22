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Российская певица официально бросила своего четвертого мужа

6 октября Седокова подала заявление на развод с Тиммой.

22 октября 2024, 22:50
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Автор:
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Лиля Воробьева

Украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы поддерживает связь с Россией и молчит о войне в Украине, подала заявление на развод со своим третьим мужчиной, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Их брак длился четыре года, и, по сообщениям, пара разводится без имущественных или финансовых споров.

Российская певица официально бросила своего четвертого мужа

Анна Седокова и ее муж (фото из открытых источников)

Заявление на развод Седокова подала 16 октября в московский судебный участок. Согласно местному законодательству, паре предоставят месяц для возможного примирения, после чего брак будет официально расторгнут. В одном из своих недавних публичных выступлений певица сказала: "Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите изменения во мне – и внешние, и внутренние".

Анна Седокова была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин. Ее личная позиция по поводу войны в Украине вызывает много критики, поскольку певица отказывается высказываться на эту тему, продолжая работать и развивать свою карьеру в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене. Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова свалилась на сцене во время своего выступления. Поя на концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот. Знаменитость в какой-то момент не смогла удержаться на ногах, и приземлилась на пятую точку.
 



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Источник: https://www.starhit.ru/exclusive/prityazhenya-bolshe-net-anna-sedokova-podala-na-razvod-s-muzhem-yanisom-timmoi-5908958/
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