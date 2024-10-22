Российская певица официально бросила своего четвертого мужа

Украинская певица Анна Седокова, которая в последние годы поддерживает связь с Россией и молчит о войне в Украине, подала заявление на развод со своим третьим мужчиной, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Их брак длился четыре года, и, по сообщениям, пара разводится без имущественных или финансовых споров.

Анна Седокова и ее муж (фото из открытых источников)

Заявление на развод Седокова подала 16 октября в московский судебный участок. Согласно местному законодательству, паре предоставят месяц для возможного примирения, после чего брак будет официально расторгнут. В одном из своих недавних публичных выступлений певица сказала: "Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что ж, посмотрим. Я знаю, вы видите изменения во мне – и внешние, и внутренние".

Анна Седокова была замужем трижды и имеет троих детей от разных мужчин. Ее личная позиция по поводу войны в Украине вызывает много критики, поскольку певица отказывается высказываться на эту тему, продолжая работать и развивать свою карьеру в России.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что пьяная российская певица упала прямо на сцене. Опальная исполнительница Анна Седокова, родившаяся в городе Киев, однако покинувшая родину и выступающая на стороне врага, сделала себя посмешищем в социальных сетях. Вся причина в видео, где отснят нетрезвый конфуз певицы.

В Интернете обнародован видеоролик, где Седокова свалилась на сцене во время своего выступления. Поя на концерте в российской столице, звезда очевидно желала произвести наилучшее впечатление на поклонников, однако получилось все наоборот. Знаменитость в какой-то момент не смогла удержаться на ногах, и приземлилась на пятую точку.

