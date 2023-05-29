Российская певица, поддержавшая войну в Украине, попала в больницу со страшным диагнозом

43-летняя российская исполнительница Слава, поддерживающая войну в Украине, попала в больницу. Как информируют росСМИ , ее сразу завезли в одну из больниц российской столицы. Местные медики озвучили исполнительнице хита "Одиночество" неутешительный диагноз.

Певица Слава (фото из открытых источников)

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Недавно 43-летняя певица стала бабушкой. Как выяснилось, заболела вся ее семья, в частности дочь Александра и новорожденный внук Платон.

Информируют, что хуже всего из всей семьи чувствует себя Слава. Поэтому сегодня певицу срочно госпитализировали. По предварительной информации, у певицы воспаление легких.

"Славе стало совсем плохо. У нее высокая температура, началась рвота. Ее мучает кашель", — сообщают российские медиа, ссылаясь на свои источники.

К тому же Слава не поддерживает связь со своей командой.

В частности, в марте прошлого года через несколько дней, как началось полномасштабное вторжение армии РФ на территорию Украины, Слава сделала заявление, что поддерживает войну. Соответствующее сообщение певица обнародовала в своем Instagram.

"Я коренная москвичка, россиянка! И всегда была и буду патриотом своей Родины. Если на мне на этом фото висят бутафорские ордена, то у моего деда с бабушкой висели настоящие! У Деда, кроме других наград, было два ордена Славы! И я горжусь , что пою и выступаю под псевдонимом Слава!",- сообщила тогда российская певица.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что у променявшая свою страну на кровавые рубли украинская певица стала "певицей года" в России. Исполнительница из Украины Анна Асти после того, как началась война, продолжает жить и петь в РФ. Бывшая украинка постоянно участвует в российских музыкальных мероприятиях, борется за номинации в музыкальных премиях.