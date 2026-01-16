Российская певица Глюкоза, неоднократно приезжавшая в временно оккупированный Крым и внесенная в базу "Миротворец", поделилась мнениями о молодых артистах, с которыми хотела бы сотрудничать в дальнейшем. Об этом она заявила в комментарии российским СМИ.

Певица Глюкоза (фото из открытых источников)

По словам исполнительницы, известной с начала 2000-х, ей было бы интересно попробовать себя в электронной музыке. В частности, она вспомнила начинающего под псевдонимом "Темный принц". Также среди артистов, которые ей нравятся, Глюкоза назвала украинскую группу "Пошлая Молли".

"Ну, кстати, "Пошлая Молли" мне интересна. Мне кажется, интересные ребята очень. Вообще меня сейчас интересует электроника, новые звуки", — отметила певица.

Следует отметить, что после начала полномасштабного вторжения РФ Глюкоза (настоящее имя Наталья Чистякова-Ионова) избегает четких заявлений по поводу войны и открыто не озвучивает свою позицию. 24 февраля 2022 года она опубликовала в Facebook краткое сообщение "нет войне", однако впоследствии своими дальнейшими действиями артистка дала понять, что поддерживает так называемую "спецоперацию в Украине".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Максим, ранее отменившая несколько концертов из-за проблем с алкоголем, вызвала обеспокоенность среди своих поклонников из-за резких изменений во внешности. Пропагандистские СМИ сообщают, что во время медицинского обследования стало очевидно, что певица сильно похудела.

На своей странице в Instagram Максим опубликовала фотографию, на которой видна ее стройная фигура, что вызвало немало обсуждений. Кроме того, звезда решила сократить количество гастролей, чтобы больше времени посвящать лечению и своей семье, отмечают российские пропагандисты.