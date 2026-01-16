Російська співачка зізналася в любові до українських музикантів

Російська співачка Глюкоза, яка неодноразово приїжджала до тимчасово окупованого Криму та внесена до бази "Миротворець", поділилася думками про молодих артистів, з якими хотіла б співпрацювати надалі. Про це вона заявила у коментарі російським ЗМІ.

Співачка Глюкоза (фото з відкритих джерел)

За словами виконавиці, відомої з початку 2000-х, їй було б цікаво спробувати себе в електронній музиці. Зокрема, вона згадала початківця під псевдонімом "Темний принц". Також серед артистів, які їй подобаються, Глюкоза назвала український гурт "Пошлая Моллі".

"Ну, до речі, "Пошлая Моллі" мені цікава. Мені здається, цікаві хлопці дуже. Взагалі мене зараз цікавить електроніка, нові звуки", — зазначила співачка.

Варто зазначити, що після початку повномасштабного вторгнення РФ Глюкоза (справжнє ім’я Наталія Чистякова-Іонова) уникає чітких заяв щодо війни і відкрито не озвучує свою позицію. 24 лютого 2022 року вона опублікувала у Facebook короткий допис "ні війні", однак згодом своїми подальшими діями артистка дала зрозуміти, що підтримує так звану "спецоперацію в Україні".

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російська співачка Максим, яка раніше скасувала кілька концертів через проблеми з алкоголем, викликала занепокоєння серед своїх шанувальників через різкі зміни у зовнішності. Пропагандистські ЗМІ повідомляють, що під час медичного обстеження стало очевидно, що співачка сильно схудла.

На своїй сторінці в Instagram Максим опублікувала фотографію, на якій видно її струнку фігуру, що викликало чимало обговорень. Окрім цього, зірка вирішила скоротити кількість гастролей, щоб більше часу присвячувати лікуванню та своїй родині, зазначають російські пропагандисти.