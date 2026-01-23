Российская певица сделала заявление о Бандере

Российская и узбекская исполнительница Наргиз Закирова, долгое время строившая карьеру в стране-агрессоре, но после начала войны заняла четкую проукраинскую позицию, высказалась о своем отношении к идеологу украинского национализма Степану Бандере, портрет которого она набила в виде татуировки на ноге. Об этом певица рассказала в интервью, обнародованном на YouTube-канале "И грянул Грэм".

Наргиз Закирова (фото из открытых источников)

Артистка подчеркнула, что для нее Бандера является олицетворением свободы.

"Я его ассоциирую с собой. Как бы кто ни трактовал его личность, какого-то однозначного представления о том, что он фашист – этого нет ни в истории, нигде. Я, поверьте, делала очень много исследований, копала истории, связанные с этим человеком", – сказала Наргиз.

Она также призналась, что фигура Бандеры ей очень близка на внутреннем уровне.

"Я человек очень радикальный, и свободы и независимости я буду добиваться любой ценой, чего бы мне это ни стоило", – подчеркнула певица.

Следует отметить, что в 2024 году Наргиз Закирова показала в социальных сетях новую татуировку. На ее ноге появился портрет Степана Бандеры вместе с флагом ОУН. Также известно, что артистка откровенно осудила кровавую войну России и неоднократно заявляла о своей поддержке Украины.

Наргиз Закирова, давно публично отказавшаяся от всего российского и ставшая гражданкой США, недавно выступила с концертом в Майами. Во время выступления она прямо на сцене завернулась в сине-желтое знамя и выразила поддержку всем украинцам в войне против российских оккупантов. Певица произнесла "Слава Украине!", а зрители в зале ответили "Героям слава!" и поблагодарили ее за четкую позицию.

