Российская певица сделала заявление о Бандере

Лиля Воробьева
Российская и узбекская исполнительница Наргиз Закирова, долгое время строившая карьеру в стране-агрессоре, но после начала войны заняла четкую проукраинскую позицию, высказалась о своем отношении к идеологу украинского национализма Степану Бандере, портрет которого она набила в виде татуировки на ноге. Об этом певица рассказала в интервью, обнародованном на YouTube-канале "И грянул Грэм".
Наргиз Закирова (фото из открытых источников)
Артистка подчеркнула, что для нее Бандера является олицетворением свободы.
Она также призналась, что фигура Бандеры ей очень близка на внутреннем уровне.
Следует отметить, что в 2024 году Наргиз Закирова показала в социальных сетях новую татуировку. На ее ноге появился портрет Степана Бандеры вместе с флагом ОУН. Также известно, что артистка откровенно осудила кровавую войну России и неоднократно заявляла о своей поддержке Украины.
Наргиз Закирова, давно публично отказавшаяся от всего российского и ставшая гражданкой США, недавно выступила с концертом в Майами. Во время выступления она прямо на сцене завернулась в сине-желтое знамя и выразила поддержку всем украинцам в войне против российских оккупантов. Певица произнесла "Слава Украине!", а зрители в зале ответили "Героям слава!" и поблагодарили ее за четкую позицию.
