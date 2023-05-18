Российская певица упала прямо на сцене во время выступления (ВИДЕО)

Исполнительница из РФ Полина Гагарина не могла устоять на ногах и упала прямо на сцене, когда выступала во время концерта. На видеоролике, обнародованном в Telegram-канале "НеМалахов", было видно, что звезда испугалась.

Полина Гагарина (фото из открытых источников)

Когда Гагарина падала, к ней подбежал участник шоу-балета и помог подняться. Дальше российская звезда продолжила петь и двигаться по сцене.

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При этом звезда была во время выступления в красном мини-платье со шлейфом на боку. Дополняли образ певицы босоножки на высоком каблуке, которые оказались непригодными для выступления.

Когда состоялись съемки шоу "Песня года 2022", Полину Гагарину зрители запомнили по презрительному взгляду и странной гримасе. В соцсети шутили, что ее "поплющило".

Во время передачи Comedy Club, где певица была в числе ведущих, у нее начался нервный ток. Продюсеры телеканала не вырезали этот кусок из эфира.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у известного российского актера, поддержавшего войну в Украине, "парализовало" на сцене. Популярный киноактер Александр Олешко имел неприятность – он собирался выходить на сцену, стоял за кулисами, и в этот момент актера "парализовало". Как пишут российские медиа, Олешко не мог двигаться и его коллеги из театра Вахтангова срочно вызвали карету скорой помощи. Врачи сообщили, что артист имеет травму ноги. Он неосторожно оступился и растянул связки. Медики рекомендовали Олешке ехать на авто в травмпункт, но художник не захотел. Актер отработал спектакль с перебинтованной ногой. К слову, Александр Олешко – актер театра и кино из РФ. Он запомнился зрителям за сыгранными ролями в таких известных сериалах как "Гардемарины", "Воронины", "Папины дочери", "Оплачено смертью", "Усадьба", "Остановка по требованию".



