Российская певица заявила о реинкарнации Есенина в РФ: о ком идет речь

Российская певица Катя Лель, открыто поддерживающая диктатора Путина и убийства украинцев, снова отметилась странным заявлением, заговорив о реинкарнации современного российского поп-артиста у давно умершего поэта.

Катя Лель (фото из открытых источников)

Так, заслуженная артистка России Катя Лель высказала предположение, что популярный певец Ваня Дмитриенко может быть перевоплощением ушедшего из жизни в 1925 году поэта Сергея Есенина. Об этом сообщают российские СМИ.

По словам исполнительницы, каждая человеческая душа проходит путь реинкарнаций. Лель утверждает, что сама она прожила уже 21 жизнь, из которых три, по ее словам, были космическими, а все остальные — земными.

"Где я только не была и кем я только не была. Поэтому запросто, все что угодно может быть. Наши души бессмертны", — подытожила певица. Также она отметила, что считает Дмитриенко очень ярким парнем и очень одаренным артистом.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, недавно отказавшаяся от американского гражданства в пользу российского паспорта, сделала заявление об измене Родины и высказала свое мнение о войне. Об этом она рассказала в интервью российским СМИ.

Успенская подвергла критике представителей культуры, которые не смогли принять действия России и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Она назвала таких людей изменниками.

"Я больше никогда не прощаю измены, бывших не бывает... Предатель и в Африке — предатель. Мне лично они отвратительны — все, кто уехал. И не просто ушли, а еще и очернили страну, которая дала им возможность", — заявила певица.

