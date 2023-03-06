Российская телеведущая, поддерживающая войну против Украины, считает себя врагом Зеленского

По словам российской телеведущей Леры Кудрявцевой – она теперь враг украинского президента Владимира Зеленского. Во время эфира на шоу "Новые российские сенсации" телезвезда сообщила, что до 2014 года Зеленский "стрелял ей глазами", но она никак не отреагировала на его знаки внимания.

Лера Кудрявцева (фото из открытых источников)

"Тогда, конечно, об этом никто не думал и не присматривался: а какой он... Кто был твоим другом, вдруг становится врагом. С кем ты общался, вдруг от тебя отворачивается, или ты от них. Сейчас нельзя, как это говорят, возвращаться в прошлое и думать, как это было", – рассказала поклонница Путина

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При этом эти воспоминания телеведущая издала, имея такое выражение лица и интонацию, что можно было предположить, что Кудрявцева сожалеет о том, что в свое время не оценила будущего президента Украины.

Кудрявцева сразу поддержала полномасштабную войну в Украине. Телеведущая говорит, что она патриотка своей страны и рассказывает, что она никогда и не представляла, что уедет куда-то из России. Еще она отметила, что когда началась война, читала новости об Украине и даже верила им. Но потом пришла к выводу, что "половина – вбрасывание, половина неправда".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Тарзан грубо обратился к Зеленскому. Популярный в РФ стриптизер и муж исполнительницы Наташи Королевой Тарзан записал обращение к украинскому главе государства. При этом, грубо обращаясь к президенту Украины, стриптизер называет его "Вовой", поэтому не все пользователи поняли, к кому именно адресовано обращение российской знаменитости. Пожалуй, это заявление Тарзана имеет отношение к подписанному Владимиром Зеленским и обнародованному "черному списку" исполнителей-путинистов, из РФ, в котором есть Киркоров, Галустян, Михалков, Александр Пресняков и Сергей Глушко.