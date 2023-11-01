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Российский актер похвастался американским паспортом на фоне флага Украины (ФОТО)

В комментариях россияне и "напали" на Панина.

сегодня, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российская знаменитость, артист Алексей Панин похвастался, что теперь имеет американское гражданство. В социальных сетях он выставил красноречивые фотографии, на которых держит новый паспорт. Еще несколько фото актер сделал на желто-голубом фоне.

Российский актер похвастался американским паспортом на фоне флага Украины (ФОТО)

Алексей Панин (фото из открытых источников)

"Три года, пока жил в Испании, работал на Госдепартамент США. Американский паспорт в кармане", — иронично написал Панин и сделал ударение, что полюбил США.


Эти фотографии вызвали многие критические замечания в российской патриотической среде и положительные отзывы одобрений среди жителей Украины.

Российский актер похвастался американским паспортом на фоне флага Украины (ФОТО) - фото 2

Вот что написали пользователи в соцсети


"Он специально это делает, чтобы вывести людей на эмоции и привлечь внимание к своей персоне", "Ждите разрыва пятой точки у российской прессы", "Молодец, это значит, что в окопах точно сидеть не будешь" "Взял в руки чужой паспорт и сразу интрига началась", "Привет! И какой фон позади!".


Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса назвала Путина вором, а РФ — "больным обществом". Артистка из РФ Яна Троянова, выступающая против военного вторжения и по этой причине уехавшая во Францию, называет Россию "изнасилованной бабой". Жители России, по мнению Трояновой, являются больным обществом, после распада СССР российские граждане так и не научились жить свободно.

Актриса подчеркнула, что именно эта черта – инертность и делает жителей России – больным и безразличным обществом. Далее это всеобщее безразличие и привело к фашизму в РФ, высказалась Троянова.


Также "Комментарии" писали о том, что российская актриса мощно поддержала Украину на сцене и вызвала истерику у россиян. Российская актриса Лия Ахеджакова уехала в Германию, в этой стране она появилась на сцене с украинским флагом. Знаменитость была на гастролях еще в июле, но видеоролик с ее участием появился в сетях только на днях.



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