Российский актер, учившийся во Львове, сделал заявление о войне: кого поддержал

Российский актер, продюсер и телеведущий еврейского происхождения Леонид Ярмольник поддержал Россию в войне против Украины. По словам актера, он на той стороне, которая "борется за победу света". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Российский актер Леонид Ярмольник. Фото из открытых источников

Леонид Ярмольник долгое время оставался в стороне от российского вторжения, а в начале полномасштабного вторжения уехал из России в Литву. Теперь же Ярмольник призывает всех выехавших из России возвращаться.

"Все, что было с первой реакцией начала спецоперации – это была эмоциональная реакция. И, возможно, не все и не до конца понимали, зачем это и почему это. Но время показывает: все происходящее происходит по правильным законам для того, чтобы отстоять свой суверенитет, свои принципы, сохранить мир" – заявил Ярмольник.

Также российский актер объяснил свою позицию в войне России против Украины. По его мнению, нападение России на Украину – это борьба тьмы и света.

"Я считаю, что мы на той стороне, которая борется за победу света. Потому что нельзя вычеркивать из истории страницы, которые забыть невозможно. А мир сошел с ума, и очень многое забыли. И этих примеров уже такое количество, что нужно быть или слепым или совсем безумным для того, чтобы это не понимать", — сказал Леонид Ярмольник.

Отметим, что Ярмольник провел детство и школьные годы во Львове. Также играл в молодежном театре Украины. Ярмольник в начале 90-х получил гражданство Украины. Вероятно, к этому его подтолкнула идея приватизировать родительскую квартиру во Львове. После ее продажи мужчина снова получил российский паспорт.

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