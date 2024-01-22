Российский актер, учившийся во Львове, сделал заявление о войне: кого поддержал

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Slava Kot
Российский актер, продюсер и телеведущий еврейского происхождения Леонид Ярмольник поддержал Россию в войне против Украины. По словам актера, он на той стороне, которая "борется за победу света". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Российский актер Леонид Ярмольник. Фото из открытых источников
Леонид Ярмольник долгое время оставался в стороне от российского вторжения, а в начале полномасштабного вторжения уехал из России в Литву. Теперь же Ярмольник призывает всех выехавших из России возвращаться.
Также российский актер объяснил свою позицию в войне России против Украины. По его мнению, нападение России на Украину – это борьба тьмы и света.
Отметим, что Ярмольник провел детство и школьные годы во Львове. Также играл в молодежном театре Украины. Ярмольник в начале 90-х получил гражданство Украины. Вероятно, к этому его подтолкнула идея приватизировать родительскую квартиру во Львове. После ее продажи мужчина снова получил российский паспорт.
Ранее портал "Комментарии" сообщали, что беременная женщина, пережившая российскую бомбардировку роддома в Мариуполе поддержала Путина.
Также "Комментарии" писали о российской певице, которая заявила, что спонсировала ВСУ и хочет набить тату с Бандерой.
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сегодня, 12:40
І юдеєць і нацистський вихованець. Малоправославний народ - імперська частка. Тому і програли! Починаючи з нациста Нетаньяху вони усі з дідами на палочці мріють пройти повз Леніна. Цей народ навіть їх творець не шанував.