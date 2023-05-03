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Российский комик, поддержавший войну в Украине, отреагировал на заявления о своей смерти

Петросян отреагировал на информацию о том, что его якобы госпитализировали

3 мая 2023, 23:15
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Автор:

Лиля Воробьева

1 мая российские СМИ написали, что комика Евгения Петросяна госпитализировали. Некоторые информировали, что известный  юморист при смерти. Через некоторое время Петросян вышел на связь и сказал, что не нужно сеять панику – он чувствует себя хорошо и не собирается уходить из жизни.

Российский комик, поддержавший войну в Украине, отреагировал на заявления о своей смерти

Евгений Петросян (фото из открытых источников)

Но пожилого возраста юморист дал подтверждение, что в больницу все же приходил. Он объяснил, что поехал туда на один день, чтобы провести плановую проверку своего организма и сдавать необходимые анализы.


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"Что же у нас такое? Едва ли, паника. Штатная, плановая проверка. Я на одни сутки заехал, меня обследовали", — комментирует ситуацию Евгений Петросян.

При этом звездный юморист выступил, поддерживая полномасштабное военное вторжение в Украину. Еще 77-летний комик сказал, что и сам бы, не раздумывая, отправился на фронт, если бы имел такую возможность.

"Когда я узнал о "спецоперации", то немедленно позвонил по телефону руководству телевидения и сказал, что если будут фронтовые бригады, я готов записаться и уехать, и выступать, и поддерживать дух наших бойцов", — отметил журналистам Петросян в 2022 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о беде в семье российского юмориста Петросяна. Состояние российской звезды резко ухудшилось днем, 1 мая. Рядом была его молодая избранница Татьяна Брухунова, которая и вызвала медиков. В РосСМИ отмечают, что госпитализация телеведущего может быть связана с проблемами сердца. Пока он будет находиться на больничной койке и должен пройти все соответствующие анализы. После этого ему назначат лечение. Официального заявления по поводу диагноза Петросяна, поставленного специалистами нет. Подробности его состояния тоже не озвучивались в целом. Юморист страдает проблемами сердца уже несколько лет. Он уже пережил малоинвазивную операцию на сердце, тогда ему поставили несколько металлических или пластиковых медицинских конструкций.


 



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