Российский певец-фанат Кремля пожаловался на непатриотических детей

Лиля Воробьева
Российский певец Григорий Лепс, открыто поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на собственных детей. Как сообщают пропагандистские росСМИ, наследники Лепса не разделяют позицию своего отца-путиниста.
Григорий Лепс (фото из открытых источников)
Младшие дети артиста – 18-летняя Николь и 15-летний Иван – комфортно живут в Европе вместе с матерью Анной Шапликовой. Лепс отметил, что его дети имеют свободу выбирать место жительства, однако в этом он не находит радости, поскольку видит их очень редко.
Он не скрывает отчаяния из-за того, что не может донести до детей русскую пропаганду. Лепс пытается привить им любовь к "родине" и навязать собственное понимание "патриотизма", но безуспешно.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что находящийся под санкциями российский артист Григорий Лепс , имеющий проблемы с алкоголем, заявил, что украинский город Покровск, за который сейчас идут интенсивные бои, следует переименовать в честь Путина. Григорий Лепс, открыто поддерживающий войну против Украины и давний сторонник российского президента Путина, выразил идею дать Покровскую новое название после его оккупации. Свое предложение Лепсверидзе озвучил в эфире одного из пропагандистских телеканалов, после чего видео быстро получило распространение в соцсетях.