Российский певец-фанат Кремля пожаловался на непатриотических детей

Российский певец Григорий Лепс, открыто поддерживающий террористическое вторжение РФ в Украину, пожаловался на собственных детей. Как сообщают пропагандистские росСМИ, наследники Лепса не разделяют позицию своего отца-путиниста.

Григорий Лепс (фото из открытых источников)

Младшие дети артиста – 18-летняя Николь и 15-летний Иван – комфортно живут в Европе вместе с матерью Анной Шапликовой. Лепс отметил, что его дети имеют свободу выбирать место жительства, однако в этом он не находит радости, поскольку видит их очень редко.

"Довольно редко вижу, потому что они живут и учатся не здесь, чему я совершенно не рад. Но они уже достаточно взрослые парни и девушки и выбирают свой путь: где им учиться и как им учиться", — рассказал певец.

Он не скрывает отчаяния из-за того, что не может донести до детей русскую пропаганду. Лепс пытается привить им любовь к "родине" и навязать собственное понимание "патриотизма", но безуспешно.

"Говорить с ними о Родине, о стране, я говорю, но это редко случается, и вбить им в голову то, о чем думаю я, это практически невозможно и сложно. мальчика или 18-летней девочки... Но с ними нужно действительно говорить... Нужно сидеть за столом, объяснять, рассказывать, что я и делаю...", — посетовал артист.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что находящийся под санкциями российский артист Григорий Лепс , имеющий проблемы с алкоголем, заявил, что украинский город Покровск, за который сейчас идут интенсивные бои, следует переименовать в честь Путина. Григорий Лепс, открыто поддерживающий войну против Украины и давний сторонник российского президента Путина, выразил идею дать Покровскую новое название после его оккупации. Свое предложение Лепсверидзе озвучил в эфире одного из пропагандистских телеканалов, после чего видео быстро получило распространение в соцсетях.