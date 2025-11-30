Російський співак-фанат Кремля пожалівся на непатріотичних дітей

Рубрики
Російський співак Григорій Лепс, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на власних дітей. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, спадкоємці Лепса не поділяють позицію свого батька-путініста.
Григорій Лепс (фото з відкритих джерел)
Молодші діти артиста — 18-річна Ніколь та 15-річний Іван — комфортно живуть у Європі разом із матір’ю Анною Шапликовою. Лепс зазначив, що його діти мають свободу обирати місце проживання, однак у цьому він не знаходить радості, адже бачить їх дуже рідко.
Він не приховує розпачу через те, що не може донести до дітей російську пропаганду. Лепс намагається прищепити їм любов до "батьківщини" та нав’язати власне розуміння "патріотизму", але без успіху.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський артист Григорій Лепс, який знаходиться під санкціями та має проблеми з алкоголем, заявив, що українське місто Покровськ, за яке нині точаться інтенсивні бої, слід перейменувати на честь Путіна. Григорій Лепс, який відкрито підтримує війну проти України та є давнім прихильником російського президента Путіна, висловив ідею дати Покровську нову назву після його окупації. Свою пропозицію Лепсверідзе озвучив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів, після чого відео швидко набуло поширення в соцмережах.