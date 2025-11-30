Російський співак-фанат Кремля пожалівся на непатріотичних дітей

Російський співак Григорій Лепс, який відкрито підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, поскаржився на власних дітей. Як повідомляють пропагандистські росЗМІ, спадкоємці Лепса не поділяють позицію свого батька-путініста.

Григорій Лепс (фото з відкритих джерел)

Молодші діти артиста — 18-річна Ніколь та 15-річний Іван — комфортно живуть у Європі разом із матір’ю Анною Шапликовою. Лепс зазначив, що його діти мають свободу обирати місце проживання, однак у цьому він не знаходить радості, адже бачить їх дуже рідко.

"Досить рідко бачу, тому що вони живуть і вчаться не тут, чому я абсолютно не радий. Але вони вже досить дорослі хлопці й дівчата і обирають свій шлях: де їм вчитися і як їм вчитися", — розповів співак.

Він не приховує розпачу через те, що не може донести до дітей російську пропаганду. Лепс намагається прищепити їм любов до "батьківщини" та нав’язати власне розуміння "патріотизму", але без успіху.

"Говорити з ними про Батьківщину, про країну, я говорю, але це рідко трапляється, і вбити їм у голову те, про що думаю я, це практично неможливо і складно. Тому що в кожного покоління своє моральне обличчя... Намагаюся на своєму особистому прикладі це показувати, і вельми можливо, що до них це рано чи пізно доходить, бо зараз складно сказати, що може сформуватися в голові 15-річного хлопчика або 18-річної дівчинки... Але з ними треба дійсно говорити... Потрібно сидіти за столом, пояснювати, розповідати, що я і роблю...", — поскаржився артист.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський артист Григорій Лепс, який знаходиться під санкціями та має проблеми з алкоголем, заявив, що українське місто Покровськ, за яке нині точаться інтенсивні бої, слід перейменувати на честь Путіна. Григорій Лепс, який відкрито підтримує війну проти України та є давнім прихильником російського президента Путіна, висловив ідею дати Покровську нову назву після його окупації. Свою пропозицію Лепсверідзе озвучив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів, після чого відео швидко набуло поширення в соцмережах.