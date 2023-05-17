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Российский рэпер пошутил о смерти Путина: появилась реакция зала

Noize MC неоднократно попадал в центр обсуждений своими антивоенными высказываниями

сегодня, 21:55
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный российский рэпер Noize MC, не поддерживающий войну в Украине, недавно выдал мощную шутку о смерти кремлевского диктатора  Путина во время одного из своих концертов, пишет "УНИАН".

Российский рэпер пошутил о смерти Путина: появилась реакция зала

Noize MC (фото из открытых источников)

На сцене рэпер заметил:"Во время исполнения следующей песни нужно обязательно загадать желания. Только никому его не рассказывайте, а то не сдохнет".


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После этой реплики аудитория буквально "взорвалась" аплодисментами. Все знают, что главное желание для многих теперь – это смерть Путина, по его вине  погибли многие жители Украины, и через которого страна ежедневно обстреливается.

Исполнитель на своих выступлениях и в соцсети говорит, что РФ является причиной тех разрушений и кровопролития, с которыми пришлось столкнуться Украине. Рэпер неоднократно давал призывы остановить войну, побуждая к этому своим творчеством, написав песню "Кооператив "Лебединое озеро".

"Когда из Белгорода летели ракеты, я знал, что они вернутся. Сегодня, к сожалению, это произошло. Мой любимый родной город обстреляли. Что я чувствую по этому поводу? Ровно то же, что я чувствовал, когда обстреливали Киев, Харьков, Мариуполь, когда я узнавал новости об Ирпене, Буче. Война — отвратительная. Это ужасно. У нее бесчеловечное лицо. И она должна быть закончена. Она, черт возьми, должна была закончиться не начавшись", — говорил певец прошлым летом.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что российский блоггер рассказал, почему Успенская и Аллегрова поддержали войну в Украине. Блогер из РФ Рустам Солнцев рассказал, как известные исполнительницы Любовь Успенская и Ирина Аллегрова стали поклонницами Путина. До войны они гастролировали в Украине с концертами, но после начавшего РФ полномасштабного вторжения звезды стали на стороне страны-агрессора.



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Источник: https://www.unian.ua/lite/stars/noize-mc-potuzhno-pozhartuvav-pro-smert-putina-zal-vibuhnuv-opleskami-video-12258696.html
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