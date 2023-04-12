logo

BTC/USD

29961.53

ETH/USD

1921.06

LTC/USD

92.30

USD/UAH

37.60

EUR/UAH

40.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Российский рэпер швырнул кроссовок в голову девушки (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский рэпер швырнул кроссовок в голову девушки (ВИДЕО)

Это произошло на концерте Pharaoh в Москве

12 апреля 2023, 23:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Рэпер Pharaoh из России хулиганской выходкой едва не травмировал свою поклонницу. Он изо всех сил бросил кроссовок в группу своих фанатов. Обувь "прилетела" в голову поклонницы.

Российский рэпер швырнул кроссовок в голову девушки (ВИДЕО)

Рэпер Pharaoh (фото из открытых источников)

Этот случай, снятый на видео, теперь обнародован в социальных сетях. Инцидент произошел во время концерта Pharaoh в российской столице.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


В частности, исполнитель говорил с фанатами и стал спорить с одним из них. Внезапно Pharaoh захотел оттолкнуть кроссовок, который в артиста швырнул неизвестный. Рэпер подбежал к этому предмету и сильно его подбросил. Именно так, кроссовок, словно мяч улетел в сторону собравшихся недалеко от сцены поклонников репера.

Кроссовок нанес удар его поклоннице. Когда Pharaoh это увидел, то стал извиняться. Потом подошел к фанатке. Сильно ли пострадала от удара по голове фанатка – неизвестно. Сейчас рэпер утверждает, что он не собирался причинить своей поклоннице такую досаду, все случилось якобы случайно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский рэпер "взял в заложники" жену с ребенком. Известный российский рэпер Алексей Долматов сейчас как слетел с катушек. Долматов открыто признает, что частенько был под действием запретных веществ, но сейчас его деяния не поддаются обыкновенной человеческой логике. Теперь Гуф и его новая избранница Юлия живут на Пхукете, воспитывая свою общую дочь – маленькую Тину. На собственной странице в социальных сетях рэпер начал обнародовать удивительные Stories. Для начала он поздравил с 8 марта бывшую жену Айзу, после чего посыпались угрозы в адрес новой жены. Гуф намекнул, что все, чем он владеет, он никому не даст.


 



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!