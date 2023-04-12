Российский рэпер швырнул кроссовок в голову девушки (ВИДЕО)

Рэпер Pharaoh из России хулиганской выходкой едва не травмировал свою поклонницу. Он изо всех сил бросил кроссовок в группу своих фанатов. Обувь "прилетела" в голову поклонницы.

Рэпер Pharaoh (фото из открытых источников)

Этот случай, снятый на видео, теперь обнародован в социальных сетях. Инцидент произошел во время концерта Pharaoh в российской столице.

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В частности, исполнитель говорил с фанатами и стал спорить с одним из них. Внезапно Pharaoh захотел оттолкнуть кроссовок, который в артиста швырнул неизвестный. Рэпер подбежал к этому предмету и сильно его подбросил. Именно так, кроссовок, словно мяч улетел в сторону собравшихся недалеко от сцены поклонников репера.

Кроссовок нанес удар его поклоннице. Когда Pharaoh это увидел, то стал извиняться. Потом подошел к фанатке. Сильно ли пострадала от удара по голове фанатка – неизвестно. Сейчас рэпер утверждает, что он не собирался причинить своей поклоннице такую досаду, все случилось якобы случайно.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский рэпер "взял в заложники" жену с ребенком. Известный российский рэпер Алексей Долматов сейчас как слетел с катушек. Долматов открыто признает, что частенько был под действием запретных веществ, но сейчас его деяния не поддаются обыкновенной человеческой логике. Теперь Гуф и его новая избранница Юлия живут на Пхукете, воспитывая свою общую дочь – маленькую Тину. На собственной странице в социальных сетях рэпер начал обнародовать удивительные Stories. Для начала он поздравил с 8 марта бывшую жену Айзу, после чего посыпались угрозы в адрес новой жены. Гуф намекнул, что все, чем он владеет, он никому не даст.