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Российский рэпер "взял в заложники" жену с ребенком (ВИДЕО)

В своем Instagram Гуф начал публиковать удивительные Stories

сегодня, 22:50
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Автор:

Лиля Воробьева

Известный российский рэпер Алексей Долматов сейчас как слетел с катушек. Долматов открыто признает, что часто был под действием запрещённых веществ, но теперь его действия не поддаются обычной человеческой логике. Теперь Гуф и его новая избранница Юлия живут на Пхукете, воспитывая свою общую дочь – маленькую Тину.

Российский рэпер "взял в заложники" жену с ребенком (ВИДЕО)

Российский рэпер Гуф (фото из открытых источников)

На собственной странице в социальных сетях рэпер начал обнародовать удивительные Stories. Для начала он поздравил с 8 марта бывшую жену Айзу, после чего посыпались угрозы в адрес новой жены. Гуф намекнул, что все, чем он владеет, он никому не даст.


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Дальше рэпер отнял видео, как его вторая жена плакала. Она кричала и пыталась объяснить все Гуфу. Говорила, что он злоупотребляет запретными препаратами, а потом не осознает своих поступков.

В частности, речь шла о том, что рэпер решил взять родных людей "в заложники". Он скрыл паспорта и не отдавал их своей жене. Юля просила, чтобы мужчина отдал ее документы. Однако Гуф вспоминает какие-то странные секреты и требует, чтобы избранница рассказала правду о собственной маме.

Дальше была другая конфликтная ситуация. Рэпер снял о себе видео и сделал заявление, что умрет. Рассказывает, что злоупотреблял спиртными напитками и сейчас у него "аллергия на спиртное". Виновата в этой ситуации, по словам Долматова, жена.

Первая избранница Гуфа, певица Айза, уже дала комментарий на этот инцидент. Она рассказала, что к Долматову уже вылетела его сестра, что поможет рэперу выйти из непростой ситуации. Теперь Гуфа ждет лечение.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что поддержавшего Путина русского рэпера обвинили в изнасиловании фанатки.




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