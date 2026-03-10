Российского композитора после смены имиджа невозможно узнать (ФОТО)

Российский певец Игорь Николаев, молчащий о террористическом нападении РФ на Украину, удивил своих российских поклонников резким изменением внешности.

Игорь Николаев (фото из открытых источников)

Как пишут российские пропагандистские медиа, на одном из новых фото Николаева многие не смогли сразу узнать. Певец появился в Санкт-Петербурге, где собрал свои традиционно длинные локоны и спрятал их под бейсболкой. Кроме того, он надел солнечные очки и закутался в пальто и шарф, вероятно, чтобы остаться незамеченным.

В комментариях пользователи обратили внимание на то, что возраст артиста уже заметно сказывается, а также отметили, что на фото его трудно узнать.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российский композитор и исполнитель Игорь Николаев , избегающий любых заявлений о террористической агрессии РФ против Украины, находится в крайне тяжелом состоянии и, по информации СМИ, может умереть в любой момент.

По сообщениям российских пропагандистских ресурсов, артист, в прошлом перенесший три инфаркта, процедуру стентирования и сложную операцию коронарного шунтирования, объявил о намерении снова активно гастролировать. В то же время врачи настойчиво отказывают его от такого решения, отмечая, что нагрузки могут стать роковыми.

"Риск внезапной остановки сердца в условиях гастрольного стресса, постоянных переездов и сценического света остается крайне высоким: "Звезду предупреждали, что смерть может наступить в любую секунду", — пишут РосСМИ.

Также сообщается, что жена Николаева Юлия Проскурякова открыто говорит о своих страхах. Ранее она признавалась, что находилась в состоянии постоянной тревоги, пока певец проходил восстановление после реанимации в 2023 году и продолжает молиться за его здоровье.

