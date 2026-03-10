Російського композитора після зміни іміджу неможливо впізнати (ФОТО)

Російський співак Ігор Ніколаєв, який мовчить про терористичний напад РФ на Україну, здивував своїх російських прихильників різкою зміною зовнішності.

Ігор Ніколаєв (фото з відкритих джерел)

Як пишуть російські пропагандистські медіа, на одному з нових фото Ніколаєва багато хто не зміг одразу впізнати. Співак з’явився у Санкт-Петербурзі, де зібрав свої традиційно довгі локони та сховав їх під бейсболкою. Окрім цього, він одягнув сонячні окуляри й закутався у пальто та шарф, імовірно, щоб залишитися непоміченим.

У коментарях користувачі звернули увагу на те, що вік артиста вже помітно дається взнаки, а також зазначили, що на фото його важко впізнати.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що російський композитор і виконавець Ігор Ніколаєв, який уникає будь-яких заяв про терористичну агресію РФ проти України, перебуває у вкрай важкому стані й, за інформацією ЗМІ, може померти будь-якої миті.

За повідомленнями російських пропагандистських ресурсів, артист, який у минулому переніс три інфаркти, процедуру стентування та складну операцію коронарного шунтування, оголосив про намір знову активно гастролювати. Водночас лікарі наполегливо відмовляють його від такого рішення, наголошуючи, що навантаження можуть стати фатальними.

"Ризик раптової зупинки серця в умовах гастрольного стресу, постійних переїздів і сценічного світла залишається вкрай високим: "Зірку попереджали, що смерть може настати в будь-яку секунду", — пишуть РосЗМІ.

Також повідомляється, що дружина Ніколаєва Юлія Проскурякова відкрито говорить про свої страхи. Раніше вона зізнавалася, що перебувала у стані постійної тривоги, поки співак проходив відновлення після реанімації у 2023 році, і нині продовжує молитися за його здоров’я.

