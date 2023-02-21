Российского рэпера, поддержавшего Путина, обвинили в изнасиловании фанатки

Еще одного поклонника Путина, которого знают как репера Басту, обвиняют в сексуальном насилии. Молодая жительница российской столицы заявила, что рэпер изнасиловал ее в автомобиле.

Рэпер Баста (фото из открытых источников)

Как сообщает российский Telegram-канал Shot , это произошло якобы после того, как закончилась вечеринка в клубе репера. Россиянке, обвиняющей Басту в совершении изнасилования, 34 года.

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"Дама заявила, что Вася Вакуленко после тусича в клубе "Газгольдер" устроил ей эротический круговорот сансары в салоне своей машины на Рублевском шоссе", — сообщают в Telegram-канале.

Однако через некоторое время жертва сексуального насилия повелась иначе. Теперь россиянка говорит, что ее "неправильно поняли". Она будто бы обратилась с заявлением, чтобы полицейские помогли найти ее приятеля. Но как можно насколько запутаться в своих показах – это невыясненная загадка. Достоверно, что известный рэпер "замял" дело или нашел контакт со своей жертвой.

Баста поддержал оккупацию Крыма. Рэпер не раз приезжал на полуостров и участвовал в съемках российских фильмов. Еще русский артист выступал с концертами на временно оккупированном РФ полуострове. За это ему запретили въезд в Украину, а в январе 2018 года представители Министерства культуры включили Басту в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Баста объявил себя украинцем . Популярный российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) в своем интервью заявил, что считает себя украинцем. Исполнитель дал интервью Ксении Собчак, во время которого они затронули довольно непростую тему. Известно, что в 2017 году его внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности страны. Так случилось, потому что рэпер незаконно приезжал в оккупированный Крым.