Российскую ведущую "Орла и Решки" в наручниках выгнали из США: какая причина

Блогерша и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова попала в неприятную ситуацию во время прохождения паспортного контроля в США и наконец оказалась в тюрьме. Об этом она сама сообщила в Instagram. По словам девушки, у нее были обнаружены предметы, которые могли быть трактованы как реклама интимных услуг.

Василиса Хвостова (фото из открытых источников)

Как рассказала Хвостова, сотрудников паспортного контроля в Нью-Йорке насторожило большое количество штампов в ее паспорте, в том числе появившихся после участия в программе "Орел и Решка". Поэтому Василису направили на дополнительный осмотр багажа, где пограничники нашли тетрадь с надписью HORNY BIBLE ("Сладострастная Библия") и БДСМ-костюм.

После объяснений девушки, что эти вещи только реквизитом для юмористических видео, проверяющие обратили внимание на ее социальные сети. Окончательно пограничников убедил описание профиля ведущей — "семь лет секс путешествий", после чего они пришли к выводу, что она приехала с целью предоставления интимных услуг.

"На меня нацепили наручники. В конце допроса он говорит: "Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Ходите с нами, вы будете находиться в тюрьме для иммигрантов", — сообщила Хвостова.

В результате Василисе пришлось провести сутки под стражей. После этого бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали в Европу, где она жила и путешествовала после эмиграции из РФ в 2022 году.

