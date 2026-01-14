logo

Главная Новости Звезды персона Российскую ведущую "Орла и Решки" в наручниках выгнали из США: какая причина
commentss НОВОСТИ Все новости

Российскую ведущую "Орла и Решки" в наручниках выгнали из США: какая причина

Василису Хвостовую депортировали из Соединенных Штатов Америки

14 января 2026, 23:01
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

  Блогерша и бывшая ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Василиса Хвостова попала в неприятную ситуацию во время прохождения паспортного контроля в США и наконец оказалась в тюрьме. Об этом она сама сообщила в Instagram. По словам девушки, у нее были обнаружены предметы, которые могли быть трактованы как реклама интимных услуг.

Российскую ведущую "Орла и Решки" в наручниках выгнали из США: какая причина

Василиса Хвостова (фото из открытых источников)

Как рассказала Хвостова, сотрудников паспортного контроля в Нью-Йорке насторожило большое количество штампов в ее паспорте, в том числе появившихся после участия в программе "Орел и Решка". Поэтому Василису направили на дополнительный осмотр багажа, где пограничники нашли тетрадь с надписью HORNY BIBLE ("Сладострастная Библия") и БДСМ-костюм.

После объяснений девушки, что эти вещи только реквизитом для юмористических видео, проверяющие обратили внимание на ее социальные сети. Окончательно пограничников убедил описание профиля ведущей — "семь лет секс путешествий", после чего они пришли к выводу, что она приехала с целью предоставления интимных услуг.

"На меня нацепили наручники. В конце допроса он говорит: "Вы нежелательны для США, и мы вам аннулируем визу. Ходите с нами, вы будете находиться в тюрьме для иммигрантов", — сообщила Хвостова.

В результате Василисе пришлось провести сутки под стражей. После этого бывшую ведущую "Орла и Решки" депортировали в Европу, где она жила и путешествовала после эмиграции из РФ в 2022 году.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская актриса и телеведущая Лариса Гузеева, известная своими скандальными высказываниями и внесенная в базу "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Крыма, снова стала участницей инцидента. Как сообщают российские СМИ, звезда вела себя неадекватно в аэропорту. По словам очевидцев, Гузеева собиралась вылететь из Тбилиси вместе с дочерью и ее младенцем. Она приобрела билеты в бизнес-класс, но при посадке выяснилось, что их места уже заняты.



