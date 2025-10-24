"Россию никто не победит": певица из Киева, предавшая Украину, сделала заявление об окончании войны

Российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, недавно отказавшаяся от американского гражданства в пользу российского паспорта, сделала заявление об измене Родины и высказала свое мнение о войне. Об этом она рассказала в интервью российским СМИ.

Любовь Успенская (фото из открытых источников)

Успенская подвергла критике представителей культуры, которые не смогли принять действия России и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Она назвала таких людей изменниками.

"Я больше никогда не прощаю измены, бывших не бывает... Предатель и в Африке – предатель. Мне лично они отвратительны — все, кто уехал. И не просто ушли, а еще и очернили страну, которая дала им возможность", — заявила певица.

Успенская, которая в свое время эмигрировала из Украины в США, а затем вернулась в Россию, где получила гражданство, также поделилась своим отношением к РФ и прогнозом завершения войны.

"Россия принимает меня как иммигрантку, дала возможность раскрыться, стать великой артисткой. Как я могу быть неблагодарна этой стране? Мы с дочерью безумно любим Россию. И чтобы это доказать, я даже не уезжаю за границу. Россию никто никогда не побеждал и не победит. Я верю в это и надеюсь, что правда победит", – сказала Успенская.

Ее слова звучат цинично, ведь именно Россия, которую так хвалит артистка, уже третий год ведет войну против Украины — страны, в которой она родилась.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Любовь Успенская , открыто поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, может потерять руку после неудачного лечения перелома. Об этом сообщает пропагандистское издание Mash.

По информации источника, после травмы врачи настаивали на том, чтобы артистка постоянно носила фиксирующий бандаж и снимала его только на ночь. Медики также рекомендовали полное спокойствие по меньшей мере на две недели и запретили какие-либо физические нагрузки. Однако Успенская проигнорировала советы и вышла на сцену, чтобы не потерять оплату за выступления, в частности, на праздновании Дня города в Ереване. Как пишут российские пропагандисты, теперь у певицы высок риск частичной потери подвижности руки.