Лиля Воробьева
Российская певица и уроженка Киева Любовь Успенская, недавно отказавшаяся от американского гражданства в пользу российского паспорта, сделала заявление об измене Родины и высказала свое мнение о войне. Об этом она рассказала в интервью российским СМИ.
Любовь Успенская (фото из открытых источников)
Успенская подвергла критике представителей культуры, которые не смогли принять действия России и уехали за границу после начала полномасштабного вторжения. Она назвала таких людей изменниками.
Успенская, которая в свое время эмигрировала из Украины в США, а затем вернулась в Россию, где получила гражданство, также поделилась своим отношением к РФ и прогнозом завершения войны.
Ее слова звучат цинично, ведь именно Россия, которую так хвалит артистка, уже третий год ведет войну против Украины — страны, в которой она родилась.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что российская певица Любовь Успенская , открыто поддерживающая полномасштабное вторжение РФ в Украину, может потерять руку после неудачного лечения перелома. Об этом сообщает пропагандистское издание Mash.По информации источника, после травмы врачи настаивали на том, чтобы артистка постоянно носила фиксирующий бандаж и снимала его только на ночь. Медики также рекомендовали полное спокойствие по меньшей мере на две недели и запретили какие-либо физические нагрузки. Однако Успенская проигнорировала советы и вышла на сцену, чтобы не потерять оплату за выступления, в частности, на праздновании Дня города в Ереване. Как пишут российские пропагандисты, теперь у певицы высок риск частичной потери подвижности руки.