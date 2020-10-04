«С цепями на бедрах»: Кара Делевинь восхитила съемкой в белье

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Светлана Шкурупий
Кара Делевинь
Популярная модель и талантливая актриса Кара Делевинь, которая вместе с сестрами стала выпускать веганские вина, на днях стала звездой рекламного бренда нижнего белья, основанного ее коллегой Рианной. Откровенные кадры знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram.
28-летняя звезда позировала в черном комплекте нижнего белья с принтом, а свой образ дополнила колготками в сетку, поясом-цепочкой на бедрах, черными ботинками на каблуке, а также необычным артом на лице, выразительным макияжем и белым париком.
Откровенная съемка проходила в рамках рекламы бренда нижнего белья, которое создала американская певица Рианна.
К слову, помимо Кары Делевинь к проекту Рианны присоединились и другие звезды, в частности Белла Хадид, Ирина Шейк, Перис Хилтон, Деми Мур и другие. Знаменитости рекламировали новую линейку артистки и тем самым похвастались своими стройными формами.
Ранее издание "Комментарии" сообщало, что старшая дочь актера Брюса Уиллиса снялась обнаженной и заявила, что никому не позволит подавлять ее право на выражение сексуальности.
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