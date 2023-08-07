"С флагом на шее и хитом на русском": Лободу захейтили за выступление на концерте (ВИДЕО)

Украинка Светлана Лобода попала в скандал во время одного из своих вступлений. Певица, еще до начала войны активно дававшая концерты на территории РФ, выступала, исполняя русскоязычные хиты, еще и обмотанная флагом Украины.

Светлана Лобода (фото из открытых источников)

Фрагмент собственного выступления Лобода обнародовала на своей странице в сети. На видео можно увидеть, как она поет трек "40 градусов" в откровенном наряде, и тут же зритель из зала дал Светлане желто-голубой флаг. Звезда обернула им себе плечи и продолжила исполнять хит на русском.

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Эту историю "разнесли" даже русские издания. В телеграмм-канале "Самые сливки" заявили, что на видеоролике четко заметен "эталонный патриотизм" Лободы.

"С голой ж*пой... в голом купальнике, с флагом на шее и хитом на русском", — написали представители канала.

Но на этом Светлана не остановилась. На этом же концерте она окунула себя накидкой, как флагом Украины и посвятила свое выступление "испытанию и силе людей". Свою речь певица тоже произнесла на русском языке.

"Картина маслом: Светлана Лобода в накидке из коллекции "Я ПАТРИОТКА" со сцены в Ницце рассказывает о "непростых испытаниях" украинцев, а зрители из зала ей кричат "на украинском". Если базовые вещи так и не дошли, то хоть ты флагом с головы к ногам обмотайся — не поможет", — комментируют выступление певицы на канале "Культурная прачечная".





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Лобода открыла центр помощи пострадавшим . Певица рассказала, что ей каждый день пишут люди, пережившие настоящий ужас. Она призналась, что плачет, читая эти письма. Поэтому она решила, что не может стоять в стороне и хочет помочь.