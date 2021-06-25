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Сальма Хайек рассекретила причину увеличения ее груди

Актриса призналась, что совсем не обижается на сплетни о якобы пластическую операцию

сегодня, 00:12
Автор:

Корольова Аліна

Американская актриса Сальма Хайек открыла настоящую причину увеличения ее бюста. В эфире ток-шоу Red Table Talk звезда откровенно пообщалась с другой актрисой Джадой Пинкетт-Смит о браке, материнстве, менопаузе и других женских секретах. 

Сальма Хайек рассекретила причину увеличения ее груди

Сальма Хайек. Фото: getty images

Во время разговора Сальма в частности ответила и на давние слухи, распространяющиеся вокруг изменений ее тела, а именно — увеличения груди.

Актриса призналась, что знает о разговорах якобы она прибегала к пластической операции и искусственно увеличила грудь. Хайек добавила, что совсем не обижается на такие слова, ведь раньше ее бюст, как и само тело, действительно был меньше.

Голливудская звезда отметила, что на самом деле увеличение ее груди — это естественный процесс. Она пояснила, что изменения вызваны набором веса, беременностью, кормлением и менопаузой.

Также актриса пожаловалась, что многие люди просто не представляют, как сложно женщинам с большим размером груди. Хайек в частности добавила, что это может вызвать проблемы в спине.

Напомним, Сальма Хайек — голливудская актриса, режиссер, продюсер, известная по таким популярными кинолентами, как: "Фрида", "Бандитки", "После заката", "Гонщики", "От заката до рассвета" и многие другие.

Особое внимание обратила на себя в фильме Квентина Тарантино "От заката до рассвета", где в роли соблазнительной танцовщицы в стрип-баре продемонстрировала завораживающий танец, который, собственно, и полюбился зрителям. Также Сальма отлично сыграла главную роль в культовом фильме "Фрида". Кстати, за главную женскую роль Хайек была номинирована на "Оскар".

Ранее издание "Комментарии" писали, что известная американская модель plus size Эшли Грэм опубликовала в своем Instagram фотографию собственного обнаженного тела и напомнила подписчикам, что они должны любить свою кожу. Модель дополнила публикацию несколькими снимками женщин plus size, которые демонстрируют растяжки на коже, и добавила слова: "Красиво. Конец обсуждения".

 


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Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=526652978537024
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