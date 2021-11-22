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Самая богатая певица в Украине рассказала, сколько у нее нянь и помощников

Звезда имеет двух горничных, гувернантку и костюмера

22 ноября 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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Одна из самых богатых украинских исполнительниц Камалия со своим мужем – миллиардером Мохаммадом Захуром растят дочерей Мирабеллу и Арабеллу. Помогают с бытовыми и ежедневными хлопотами зажиточной семье несколько человек. О бытовых делах заслуженная артистка страны говорила в программе "Звездный путь" на канале "Украина".

Самая богатая певица в Украине рассказала, сколько у нее нянь и помощников

Камалия (фото из открытых источников)

По словам артистки, семье готовит один повар. Имеют двух горничных, гувернантку и костюмера. Живут эти работники в отдельном доме. Камалия уже и увольняла некоторых. В частности, из-за нечистоплотности

По словам звездной гости, они – люди чистоплотные, брезгливые. Камеры отслеживают работу персонала. Горничная, тряпкой, вытирающей стол, вытерла воду с пола.

Еще однажды, говорит исполнительница, их няня оставила девочку, когда она была еще крошечной, на кровати в комнате и вышла куда-то.

Малышка упала с кроватки, выбила себе несколько зубчиков. Ужасно, девочка в крови.

Вместе с тем звездная мама сказала, что уже подумывает об образовании своих дочерей. Конечно, она хочет, чтобы они учились за границей.

По ее словам, они с мужем Захуром спорят на счет Великобритании. Потому что там необычно для певицы начинается утро: из шампанского, коктейлей, дальше пьют горящие коктейли, потом водка, виски. Такие гуляния в течение дня. У пабов уже лежат. Для 44-летней модели и певицы это дико. Она призналась, что не привыкла к такому.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что самая богатая певица Украины рассказала об отдыхе в Буковеле . Богатейшая певица Украины, жена известного миллиардера Мохаммада Захура Камалия поделилась, как проходит их семейный отдых в Буковеле.


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Источник: https://www.rbc.ua/ukr/styler/my-lyudi-opryatnye-brezglivye-bogateyshaya-1637598910.html
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