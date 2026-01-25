Самый популярный TikTok-блогер мира продал свое "лицо" почти за миллиард долларов

Самый популярный TikTok-блогер мира Хаби Ламе завершил масштабное бизнес-соглашение и продал гонконгской компании Rich Sparkle Holdings 49% своей компании Step Distinctive Limited. Стоимость сделки оценивается примерно в 975 миллионов долларов.

Хаби Ламе. Фото: AP

25-летний итальянец сенегальского происхождения Хаби Ламе собрал в TikTok более 160 миллионов подписчиков, что делает его самым популярным блоггером на платформе. Продажа 49% компании включает в себя пункт о разработке цифрового двойника инфлюэнсера на базе искусственного интеллекта.

Таким образом, по условиям соглашения Rich Sparkle Holdings получила эксклюзивные права на использование образа Ламе, его голоса и поведения для создания ИИ-аватара. Цифровой двойник позволит проводить рекламные кампании и прямые трансляции одновременно в нескольких странах без физического участия блоггера. Такие технологии открывают путь к многоязычному контенту и коммерциализации бренда на глобальном уровне.

Соглашение также предусматривает интеграцию аудитории Ламе с операциями и потенциальными продуктами в области красоты, парфюмерии, одежды и рекламного контента на основе ИИ. По словам экспертов, это новый этап развития инфлюэнсер-маркетинга, решающий ключевую проблему, которая заключается в ограничении времени и доступности авторов контента.

Серинг Хабане Ламе родился в Сенегале в 2000 году, но с детства живет в Италии. Мировую известность приобрел во время пандемии коронавируса, высмеивая сложные и странные лайфхаки простыми действиями. В июне 2022 года он стал самым популярным блоггером в TikTok.

