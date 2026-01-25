logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.14

EUR/UAH

50.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Звезды персона Самый популярный TikTok-блогер мира продал свое "лицо" почти за миллиард долларов
commentss НОВОСТИ Все новости

Самый популярный TikTok-блогер мира продал свое "лицо" почти за миллиард долларов

Хаби Ламе продал свое "лицо" для запуска цифрового двойника на базе искусственного интеллекта для рекламы и контента.

25 января 2026, 17:00
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Самый популярный TikTok-блогер мира Хаби Ламе завершил масштабное бизнес-соглашение и продал гонконгской компании Rich Sparkle Holdings 49% своей компании Step Distinctive Limited. Стоимость сделки оценивается примерно в 975 миллионов долларов.

Самый популярный TikTok-блогер мира продал свое "лицо" почти за миллиард долларов

Хаби Ламе. Фото: AP

25-летний итальянец сенегальского происхождения Хаби Ламе собрал в TikTok более 160 миллионов подписчиков, что делает его самым популярным блоггером на платформе. Продажа 49% компании включает в себя пункт о разработке цифрового двойника инфлюэнсера на базе искусственного интеллекта.

Таким образом, по условиям соглашения Rich Sparkle Holdings получила эксклюзивные права на использование образа Ламе, его голоса и поведения для создания ИИ-аватара. Цифровой двойник позволит проводить рекламные кампании и прямые трансляции одновременно в нескольких странах без физического участия блоггера. Такие технологии открывают путь к многоязычному контенту и коммерциализации бренда на глобальном уровне.

Соглашение также предусматривает интеграцию аудитории Ламе с операциями и потенциальными продуктами в области красоты, парфюмерии, одежды и рекламного контента на основе ИИ. По словам экспертов, это новый этап развития инфлюэнсер-маркетинга, решающий ключевую проблему, которая заключается в ограничении времени и доступности авторов контента.

Серинг Хабане Ламе родился в Сенегале в 2000 году, но с детства живет в Италии. Мировую известность приобрел во время пандемии коронавируса, высмеивая сложные и странные лайфхаки простыми действиями. В июне 2022 года он стал самым популярным блоггером в TikTok.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 самых популярных аккаунтах в TikTok.

Также "Комментарии" писали, что Хаби Ламе задержали в США из-за иммиграционного нарушения.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.tnx.africa/newsbeat/article/2001539225/khaby-lame-sells-major-stake-in-step-distinctive-for-up-to-sh125-billion
Теги:

Новости

Все новости