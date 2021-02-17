Самый высокооплачиваемый актер в мире собирается баллотироваться в президенты США

Известный голливудский актер и бывший рестлер Дуэйн "Скала" Джонсон заявил о своем намерении баллотироваться на пост президента США на следующих выборах в 2024 году. 48-летний актер рассматривает такую возможность, если этого будут хотеть люди. Об этом он сообщил в интервью изданию "USA Today".

Фото: AP

По его словам, он будет ждать и наблюдать за ситуацией. Джонсон уже не раз говорил о наличии у себя политических амбиций. Он хотел стать губернатором по примеру Арнольда Шварценеггера, который возглавлял штат Калифорния после известности в кино.

Шварценеггер не имел права баллотироваться в президенты США, так как родился в Австрии, когда Джонсон родился в Калифорнии и имеет возможность стать главой Белого дома по закону.

После победы Дональда Трампа на выборах президента в 2016 году Джонсон заявлял, что победа Трампа над Хиллари Клинтон говорит о том, что в мире возможно все.

Дуэйн Джонсон известен по серии фильмов "Форсаж", "Джуманджи", "Царь скорпионов" и многим другим голливудским блокбастерам.

Справка: на выборах президента США в ноябре 2020 года победу одержал кандидат от демократической партии Джо Байден, который обошел действующего президента Дональда Трампа. Байден набрал рекордное количество голосов в истории.

В декабре его победу утвердила коллегия выборщиков США. Байден официально вступил в должность 20 января 2021 года. На момент инаугурации он стал наиболее пожилым президентом США, заняв пост в возрасте 78 лет.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Михаил Боярский госпитализирован с неизвестным диагнозом.

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