Сбросила 25 килограммов: известная телеведущая поделилась секретом своего похудения

Анфиса Чехова, которой удалось сбросить 25 килограмм, решила раскрыть секрет своего похудения. Так, она призналась в том, что достичь такого результата ей удалось благодаря отказу всего от одного продукта, передает издание obozrevatel.

Анфиса Чехова. Фото: viva.ua

На данный момент звезде 42 года, и ее физическая форма приятно впечатляет. Ведущая рассказывает, что привыкла завтракать сырниками и кофе с кокосовым молоком. Но есть в ее рационе один маленький секрет: она не ест продукты, в которых содержится сахар.

"Мне постоянно пишут: "Как вы похудели, что вы едите, у вас такая сила воли!". Но сила воли у меня такая же, как у всех, ни больше, ни меньше. Я по утрам пью кофе, чай, ем сырники. Правда, один нюанс: в сырниках нет сахара. В джеме, кленовом сиропе и агаве тоже нет сахара. В кофе нет сахара, зато есть кокосовое молоко. Поэтому, в принципе, можно не отказывать себе в любимых блюдах. Достаточно просто отказать себе в том, что вас убивает. Делает вас старыми, беспомощными и вялыми", — говорит знаменитость.

Также Анфиса добавила, что полностью исключила из ежедневного меню мясо, жирные и жареные продукты, алкоголь и коровье молоко. Она заменила эту вредную еду на морепродукты и живые йогурты, в которых можно найти гораздо больше питательных веществ.

"Я питаюсь интуитивно: если мой организм что-то просит, я это ем. Например, иногда мне хочется апельсинов, и я не отказываю себе в них, несмотря на то, что у меня на них аллергия", — призналась Чехова.

Телеведущая подытожила, что категорически отказывается воспринимать различные диеты, так как это можно считать насилием над собственным организмом. Уж лучше научиться прислушиваться к своим желаниям, давая организму то, что он хочет.



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