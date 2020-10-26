Сбросила 25 килограммов: известная телеведущая поделилась секретом своего похудения

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Любовь Блажко
Анфиса Чехова, которой удалось сбросить 25 килограмм, решила раскрыть секрет своего похудения. Так, она призналась в том, что достичь такого результата ей удалось благодаря отказу всего от одного продукта, передает издание obozrevatel.
Анфиса Чехова. Фото: viva.ua
На данный момент звезде 42 года, и ее физическая форма приятно впечатляет. Ведущая рассказывает, что привыкла завтракать сырниками и кофе с кокосовым молоком. Но есть в ее рационе один маленький секрет: она не ест продукты, в которых содержится сахар.
Также Анфиса добавила, что полностью исключила из ежедневного меню мясо, жирные и жареные продукты, алкоголь и коровье молоко. Она заменила эту вредную еду на морепродукты и живые йогурты, в которых можно найти гораздо больше питательных веществ.
Телеведущая подытожила, что категорически отказывается воспринимать различные диеты, так как это можно считать насилием над собственным организмом. Уж лучше научиться прислушиваться к своим желаниям, давая организму то, что он хочет.
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