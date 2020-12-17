«Счастье засыпать рядом»: комик Юрий Ткач растрогал фотографией в соцсетях

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Кириєнко Анна
"Счастье засыпать рядом" — так подписал свое фото известный украинский комик и актер Юрий Ткач и выставил его в личный Инстаграм.
Украинский актер Юрий Ткач опубликовал трогательную фотографию. Фото: odnaminyta.com
На снимке он лежит на полу возле своей дочери Лиззи. Дочка мирно спит на маленькой кроватке. Очевидно папа чувствует себя не совсем удобно, но ради своей крохи он готов на все.
Фотография уже успела растрогать подписчиков и поклонников. Юрия Ткача фанаты называют лучшим папой в мире. Его семье желают счастья и здоровья.
К слову, Юрий Ткач часто публикует фотографии с дочкой и женой. Они делают забавные вещи и снимают веселые видео.
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